A patra lovitură pentru națională. Încă un titular s-a accidentat înaintea barajului cu Turcia

Naționala de fotbal va juca peste 11 zile la Istanbul, barajul pentru Cupa Mondială cu Turcia și, în cazul unei victorii, tricolorii urmează să joace finala cu câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia. Însă selecționerul Mircea Lucescu are mari bătăi de cap cu jucătorii, care se accidentează pe capete.

După Denis Drăguș (care oricum era suspendat), Alex Chipciu și Louis Munteanu, al patrulea internațional român s-a accidentat în această seară. Marius Marin a ieșit de pe teren șchiopătând, după doar un sfert de oră, în partida Pisa - Cagliari 3-1. Mijlocașul de 27 de ani riscă să rateze barajul cu Turcia din 26 martie, după ce a acuzat o lovitură dură la genunchiul stâng. Aflat pe lista stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru meciul de la Istanbul, Marin urmează să afle verdictul medicilor începând de mâine.

Lotul final cu care selecționerul va merge la luptă, care va cuprinde și jucătorii din campionatul intern, urmează să fie anunțat în aceste zile. Pentru a avea mai mult timp la dispoziție, șefii fotbalului au decis ca etapa următoare din Superliga să înceapă mai devreme, de joi, 19 martie.