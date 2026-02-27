Video Ghid turistic, arestat în Egipt după ce a desenat pe o piramidă antică. Ce pedeapsă riscă

Poliția din Egipt a anunțat arestarea unui ghid turistic, suspectat că a desenat pe fațada unei piramide de lângă Cairo, în timp ce oferea explicații unui grup de turiști străini.

Incidentul a ieșit la iveală după ce pe o rețea de socializare a fost publicată o înregistrare video în care apar mai multe schițe realizate chiar de ghid, pe exteriorul monumentului antic, informează agenția DPA.

Imaginile au provocat numeroase reacții critice în mediul online. Utilizatorii acuză un act de vandalism asupra unui sit istoric de importanță majoră.

Potrivit Fox News, desenele au fost făcute pe piramida lui Unas, aflată în necropola Saqqara, în apropiere de Giza. Piramida datează din perioada celei de-a V-a dinastii egiptene și este cunoscută pentru faptul că adăpostește primele texte funerare inscripționate, cunoscute sub denumirea de „Textele Piramidelor”.

În videoclipul distribuit online, bărbatul este surprins în flagrant în timp ce desenează și este interpelat pentru gestul său.

Arestarea a avut loc după ce un inspector local pentru antichități a depus o plângere la poliție, acuzându-l pe ghid de vandalizarea monumentului în timpul unei prezentări pentru turiști. Ministerul egiptean de Interne a transmis, într-un comunicat publicat la începutul săptămânii, că la audieri ghidul și-a recunoscut fapta.

Autoritățile au intervenit ulterior pentru a îndepărta desenele de pe monument.

Dacă va fi găsit vinovat, ghidul turistic riscă o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin un an și o amendă de până la 500.000 de lire egiptene (echivalentul a 8.800 euro), conform legislației în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural.