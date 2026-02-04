search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Momente de panică în Egipt: un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo. Două persoane au fost rănite

Publicat:

Momente de panică în Egipt, după ce un teren s-a prăbușit în New Cairo, oraș satelit al capitalei egiptene. Două magazine au fost înghițite de o groapă uriașă, adâncă de aproximativ 15 metri, iar doi oameni au fost răniți.

Un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo. FOTO: Captură Video / X @fluxfolio
Un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo. FOTO: Captură Video / X @fluxfolio

Potrivit primelor informații, victimele se aflau în interiorul magazinelor în momentul prăbușirii și au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit echipaje de salvare și forțe de ordine, zona fiind securizată.

Incidentul ar fi fost provocat de lucrări de excavare desfășurate la un șantier din apropiere, însă autoritățile nu au confirmat oficial cauza exactă. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili circumstanțele producerii prăbușirii și eventualele responsabilități.

