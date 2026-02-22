Breaking Alertă de gradul zero pe Aeroportul Otopeni. Un avion cu 180 de pasageri care a decolat către Egipt are probleme în aer. Aeronava s-a întors către București dar nu poate ateriza

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică seară, 22 februarie, activarea planului de intervenție preventivă la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, după ce o aeronavă HiSky, care opera cursa București – Hurghada (Egipt), a semnalat un senzor de presurizare activat în cabina pasagerilor.

UPDATE - CNAB anunţă că aeronava urmează să aterizeze de urgenţă

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) transmite că aeronava HiSky H48711 Bucureşti – Hurghada a decolat în această seară de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti la ora 19.19 şi, la aproximativ 30 de minute de la decolare, a declarat urgenţă din cauza unei posibile probleme tehnice.

„Imediat, pe aeroport s-a format dispozitivul de urgenţă, coordonat de comandantul adjunct al Aeoportului Henri Coandă. Aeronava urmează să aterizeze de urgenţă, după ce va consuma din combustibil”, precizează CNAB.

„Comandantul aeronavei a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă. În prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră.

La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului”, a transmis Rogobete pe Facebook.

Potrivit ministrului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate:

• 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)

• 1 autospecială pentru descarcerare (AScM)

• echipaje de salvatori

• 4 echipaje SMURD

• 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM)

• 2 ambulanțe SABIF

„Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice.

Monitorizǎm atent situația. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile. Siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea absolută”, încheie ministrul Sănătății.

A fost convocată o celulă de criză

Pentru a preveni o situație critică, transmite Rogobete, „și pentru a asigura, dacǎ situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă”, a fost convocat la Ministerul Sănătății o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București.

Au fost implicate:

-Serviciul de Ambulanțǎ București-Ilfov

-Spitalul Universitar de Urgență București,

-Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca),

-Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”,

-Spitalul Universitar de Urgență „Elias”,

-Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

-Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

„Suntem în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență, stațiile UPU/SMURD și toate structurile implicate. Rămânem în alertă până la aterizarea în condiții optime a aeronavei.”