Israel amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea cadavrului unui ostatic

Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah dintre Fâșia Gaza și Egipt doar după finalizarea operațiunii de localizare a cadavrului ultimului ostatic israelian rămas în enclavă, a anunțat duminică seara biroul premierului Benjamin Netanyahu, notează Reuters.

Redeschiderea graniței era prevăzută încă din faza inițială a planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, în conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat în octombrie între Israel și Hamas. Totuși, autoritățile israeliene au condiționat acest pas de returnarea tuturor ostaticilor israelieni, vii sau decedați, deținuți de facțiunile militante palestiniene din Gaza.

Potrivit Israelului, toate cadavrele au fost recuperate, cu excepția celui al ofițerului de poliție Ran Gvili. Armata israeliană a anunțat că a lansat o „operațiune țintită” în nordul Fâșiei Gaza pentru a recupera rămășițele acestuia, un oficial militar precizând că există „mai multe piste de informații” privind posibila sa localizare.

„Armata israeliană desfășoară în prezent o operațiune concentrată pentru a epuiza toate informațiile adunate în efortul de a localiza și returna ostaticul căzut, sergentul-major Ran Gvili, de binecuvântată memorie”, se arată într-un comunicat al biroului premierului. Acesta precizează că, după încheierea operațiunii, „Israelul va deschide punctul de trecere Rafah”.

Anterior, Ali Shaath, șeful unui comitet palestinian de tranziție susținut de Statele Unite pentru administrarea temporară a Fâșiei Gaza, declarase că punctul de trecere Rafah urma să fie redeschis în cursul acestei săptămâni. Rafah reprezintă singura rută de intrare și ieșire din Gaza pentru aproape toți cei peste două milioane de locuitori ai enclavei.

Partea palestiniană a punctului de trecere se află sub control militar israelian din 2024. Biroul lui Netanyahu a subliniat că redeschiderea va fi una limitată, exclusiv pentru pietoni, și va funcționa în baza unui mecanism complet de inspecție israelian.

Luna aceasta, Washingtonul a anunțat că planul de pace a intrat în a doua fază, care prevede retragerea trupelor israeliene din Gaza și cedarea controlului administrativ al teritoriului de către Hamas. Totuși, surse citate de Reuters au declarat săptămâna trecută că Israelul intenționează să limiteze numărul palestinienilor care intră în Gaza prin punctul de trecere cu Egiptul, pentru a se asigura că numărul celor care părăsesc teritoriul îl depășește pe cel al celor care intră.