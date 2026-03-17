Gărzile Revoluționare din Iran amenință companiile americane din Orientul Mijlociu. Sunt vizate Lockheed Martin și Amazon

Gărzile Revoluționare din Iran (IRGC) au amenințat că vor viza până la 15 companii americane din Orientul Mijlociu, solicitând angajaților să evacueze imediat locațiile.

IRGC a avertizat că facilitățile aparținând acestor companii ar putea fi în pericol, pe măsură ce conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel intră în a treia săptămână, scrie Daily Mail.

„Avertizăm regimul american să evacueze toate industriile americane din regiune. Cerem persoanelor care locuiesc în apropierea fabricilor în care americanii dețin acțiuni să părăsească aceste zone pentru a nu fi afectate”, se arată într-un comunicat al Gărzilor obținut de Drop Site News.

Un grafic distribuit de IRGC listează câteva dintre companiile vizate, printre care ExxonMobil, Boeing, Microsoft, Lockheed Martin și Amazon Web Services.

Această situație survine în contextul în care oficialii iranieni ar fi încercat să reia contactul diplomatic cu trimisul lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. Totuși, președintele nu are niciun interes să negocieze cu Teheranul, au declarat oficiali de rang înalt ai Casei Albe.

La rândul său, ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a negat orice contact cu Witkoff, într-o postare pe rețelele sociale: „Ultimul meu contact cu domnul Witkoff a avut loc înainte ca angajatorul său să decidă să închidă diplomația printr-un alt atac militar ilegal asupra Iranului. Orice afirmație contrară pare menită doar să inducă în eroare comercianții de petrol și publicul”, a scris Araghchi.

Acest conflict a izbucnit după ce Iranul a lansat noi atacuri cu drone asupra Emiratelor Arabe Unite (EAU), provocând incendii masive în apropierea aeroportului din Dubai și la un terminal major de petrol din Fujairah.

Între timp, armata israeliană a declarat că a început ceea ce a descris drept „operațiuni terestre limitate” împotriva Hezbollah în sudul Libanului și a promis că bombardamentele asupra Teheranului vor continua încă trei săptămâni.

Liderii europeni au criticat planul lui Donald Trump de a trimite o flotă de nave de război pentru a securiza Strâmtoarea Hormuz, după ce președintele a avertizat că NATO se confruntă cu un „viitor foarte rău” dacă aliații nu sprijină SUA.

Luni dimineață, Trump a sugerat că acest conflict s-ar putea încheia rapid, pe fondul blocajului traficului de petroliere în Strâmtoarea Hormuz, deși unii avertizează că războiul ar putea dura aproape tot anul. Trei surse au declarat pentru Axios că războiul din Orientul Mijlociu ar putea continua până în septembrie.

Prețul mediu al unui galon de benzină obișnuit a crescut la 3,72 dolari, conform AAA, față de 2,93 dolari luna trecută.