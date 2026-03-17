Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Andrei Caramitru, expert in economie, la Interviurile Adevărul

Gărzile Revoluționare din Iran amenință companiile americane din Orientul Mijlociu. Sunt vizate Lockheed Martin și Amazon

Publicat:

Gărzile Revoluționare din Iran (IRGC) au amenințat că vor viza până la 15 companii americane din Orientul Mijlociu, solicitând angajaților să evacueze imediat locațiile.

Gărzile Revoluționare din Iran amenință companiile americane FOTO Shutterstock

IRGC a avertizat că facilitățile aparținând acestor companii ar putea fi în pericol, pe măsură ce conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel intră în a treia săptămână, scrie Daily Mail.

„Avertizăm regimul american să evacueze toate industriile americane din regiune. Cerem persoanelor care locuiesc în apropierea fabricilor în care americanii dețin acțiuni să părăsească aceste zone pentru a nu fi afectate”, se arată într-un comunicat al Gărzilor obținut de Drop Site News.

Un grafic distribuit de IRGC listează câteva dintre companiile vizate, printre care ExxonMobil, Boeing, Microsoft, Lockheed Martin și Amazon Web Services.

Această situație survine în contextul în care oficialii iranieni ar fi încercat să reia contactul diplomatic cu trimisul lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. Totuși, președintele nu are niciun interes să negocieze cu Teheranul, au declarat oficiali de rang înalt ai Casei Albe.

La rândul său, ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a negat orice contact cu Witkoff, într-o postare pe rețelele sociale: „Ultimul meu contact cu domnul Witkoff a avut loc înainte ca angajatorul său să decidă să închidă diplomația printr-un alt atac militar ilegal asupra Iranului. Orice afirmație contrară pare menită doar să inducă în eroare comercianții de petrol și publicul”, a scris Araghchi.

Acest conflict a izbucnit după ce Iranul a lansat noi atacuri cu drone asupra Emiratelor Arabe Unite (EAU), provocând incendii masive în apropierea aeroportului din Dubai și la un terminal major de petrol din Fujairah.

Între timp, armata israeliană a declarat că a început ceea ce a descris drept „operațiuni terestre limitate” împotriva Hezbollah în sudul Libanului și a promis că bombardamentele asupra Teheranului vor continua încă trei săptămâni.

Liderii europeni au criticat planul lui Donald Trump de a trimite o flotă de nave de război pentru a securiza Strâmtoarea Hormuz, după ce președintele a avertizat că NATO se confruntă cu un „viitor foarte rău” dacă aliații nu sprijină SUA.

Luni dimineață, Trump a sugerat că acest conflict s-ar putea încheia rapid, pe fondul blocajului traficului de petroliere în Strâmtoarea Hormuz, deși unii avertizează că războiul ar putea dura aproape tot anul. Trei surse au declarat pentru Axios că războiul din Orientul Mijlociu ar putea continua până în septembrie.

Prețul mediu al unui galon de benzină obișnuit a crescut la 3,72 dolari, conform AAA, față de 2,93 dolari luna trecută.

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
digi24.ro
image
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
stirileprotv.ro
image
Fostul ministru, Ilan Laufer, si copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în timp ce mergeau pe trotinetă. În ce stare se află cei trei
gandul.ro
image
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
mediafax.ro
image
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol 500%”. Cum va vota FCSB
fanatik.ro
image
Ilan Laufer, lovit de mașină în București alături de gemenii săi de 5 ani, în timp ce se aflau pe trotinetă
libertatea.ro
image
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
antena3.ro
image
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
observatornews.ro
image
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină în 2026, potrivit Codului Rutier. Lista echipamentelor esențiale pentru situații de urgență
playtech.ro
image
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ar fi lovitura de grație pentru Iran
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
wowbiz.ro
image
Momente GRELE! Ministrul României a făcut ACCIDENT. El și copiii, LOVIȚI în plin
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, a trecut cu bine de operația pe creier! Marea actriță, la plimbare pe soare cu cățel și cărucior de cumpărături FOTO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Sean Penn foto Profimedia jpg
A câștigat Oscarul, dar n-a urcat pe scenă ca să-și primească premiul. Sean Penn a avut altceva mai bun de făcut!
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte