Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”

Imaginile surprinse la o nuntă în care protagoniștii sunt doi minori plimbați pe stradă stând agățați pe botul unui TIR au stârnit un val de reacții în mediul online şi au ridicat semne la întrebare cu privire la respectarea drepturilor copiilor în România anului 2026.

Un material video distribuit pe Facebook, în care apar doi miri care par minori i-a făcut pe unii să-l invoce pe Dumnezeu, în timp ce alții au făcut apel la Poliție, Protecția Copilului și alte instituții ale statului român.

Imaginile au fost redistribuite de Gelu Duminică, cunoscut sociolog, profesor universitar și activist pentru drepturile omului.

El a criticat în mod constant practicile abuzive ascunse în spatele invocării tradițiilor și s-a poziționat public împotriva căsătoriilor timpurii între minori, pe care le consideră incompatibile cu drepturile fundamentale ale copilului.

În mesajul care însoțește distribuirea videoclipului, Gelu Duminică atrage atenția asupra responsabilității instituțiilor statului: „Astfel de realități nu au ce căuta într-o lume care se vrea civilizată. Eu sper ca instituțiile statului să aplice legea în litera și în spiritul ei. Pentru că, pentru mine, incapacitatea statului de a reacționa, preveni și aplica legea este marea problemă”.

Sociologul, de ernie romă, a redistribuit imaginile tocmai pentru a readuce în atenția publică un fenomen care ia din ce în ce mai multă amploare şi pe care autoritățile române par să-l ignore.

Situația semnalată de Gelu Duminică nu este, din păcate, una izolată. De-a lungul timpului, publicația „Adevărul” a semnalat mai multe cazuri similare, atrăgând atenția că, în unele situații, lucrurile au depășit orice limite ale înțelegerii umane. S-a ajuns până acolo încât unele familii de rromi îşi căsătoresc copiii de la vârste extrem de fragede, trei sau patru ani, făcând din asta un motiv de mândrie pe rețelele de socializare, şi nicio instituție dintre cele abilitate să se asigure că drepturile copiilor sunt respectate nu intervine ferm.

Astfel de ceremonii sunt denumite „căsătorii timpurii”, deși ele nu au valoare juridică și nu sunt recunoscute de statul român. Este vorba, în realitate, despre ceremonii tradiționale sau religioase care, potrivit specialiștilor și unor membri ai comunității rome, pot reprezenta o formă de abuz și sunt descrise de unii chiar ca o „barbarie” ce ar trebui oprită de urgență.

Cu toate acestea, deși statul român tratează oficial aceste situații ca probleme de protecție a copilului și instituțiile competente se pot autosesiza, reacțiile au fost de multe ori punctuale și inegale, fără o intervenție constantă.

În acest context, vă reamintim că, în 2025, Florin Manole, la acea vreme ministru al Muncii, care, de asemenea, şi-a asumat public originea romă, a avut parte de reacții extrem de dure din partea comunități, după ce și-a pus semnătura pe un proiect de lege împotriva căsătoriilor timpurii.

„Nu există altă cale decât legea, pentru că, în cele din urmă, dacă nu există altă barieră în calea abuzurilor, legea trebuie să reprezinte o astfel de barieră”, a puncta el atunci.

În România, vârsta legală pentru căsătorie este de 18 ani, însă Codul Civil al României prevede excepții pentru minorii de peste 16 ani, în condiții stricte și doar cu aviz medical, acordul părinților sau tutorelui și autorizarea instanței de tutelă, care decide în funcție de interesul superior al copilului.

„Protecția copilului, unde sunteți?”

Revenind la videoclipul redistribuit de Gelu Duminică, imaginile surprind momentul în care alaiul a pornit pe străzi şi îi înfățișează pe cei doi copii, care par să nu aibă mai multe de 10-12 ani, agățați de partea frontală a unui TIR, aproape „răstigniți”, spre fericirea și fala părinţilor care îşi etalează bogăția.

* „Ferească Dumnezeu zici că sunt spânzurați. Ce aveți cu ei de îi chinuiți așa?”

* „Zici ca i duce pe ultimu drum”

* „Protecția copilului, unde sunteți?”

* „Ăștia au împreună 18 ani.”

* „Politia nu se sesisează??”

* „Ferească D-zeu ! N-am văzut în viața mea aşa ceva! De ce îi chinuiți așa?

* „Am crezut ca sunt păpuși... Doamne ferește, vă mirați ce să mai inventați ... Ce e asta, oameni buni? Ce înseamnă toată treaba asta? Bieții miri, ce amintiri o să aibă de la nunta lor ?... Panica prin care au trecut agățați așa? Nu pot să cred așa ceva...”

* „Au înlocuit căruța cu capul tractor.”

* „Alo, poliția și protecția copilului, ce faceți, dormiți, cazurile astea nu le vedeți?”

* „Ferească Dumnezeu de așa oameni tâmpiți, chinuiți copiii şi îi forțați de mici să se căsătorească ptr bani!!”

* „Mirele se pare că încă nu are buletinul făcut!”

* „Când zici că le-ai văzut pe toate... şi, hopa, vezi asta!”

* „Ce miri????? Sunt doi copii chinuiți și lipiți de un camion; parcă sunt izbiţi.”

* „N-aveți minte deloc, parcă au fost prinși la furat găini.”

* „Nici nu am zis ca nu sunt împăiați...”

* „Bravo, felicitări! La anu poate să meargă împreună la grădiniță.”

* „Rușine statului român ca permite așa ceva Guvernul României Poliția Română.”

* „Da și eu sunt țigan și am fost la multe nunți, dar așa ceva de când mama m-a făcut.”

* „Cum să se căsătorească acești copiii, împreună nu au 18 ani... Părinții ar trebui arestați și decăzuți din drepturi...”, sunt doar câteva dintre numeroasele comentarii lăsate la postare.