Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
SURSE Pe cine vor propune prim-ministru PSD, PNL și AUR la consultările de mâine

Președintele Nicușor Dan va organiza luni la Palatul Cotroceni prima rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru a găsi o soluție de prim-ministru.

Nicusor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Hunor Kelemen, Dominic Fritz FOTO EPA-EFE
Deocamdată, niciun partid nu poate strânge o majoritate parlamentară pentru instalarea unui nou guvern, însă fiecare formațiune și-a stabilit strategia pentru întâlnirea cu șeful statului.

PSD

Social-democrații nu vor propune niciun nume de prim-ministru, susțin surse politice pentru Adevărul. Conducerea PSD îi va cere președintelui Nicușor Dan refacerea coaliției cu PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan. În cazul în care președintele nu va reuși să-i convingă pe liberali să revină la putere alături de PSD, social-democrații vor susține numirea unui premier tehnocrat în fruntea unui guvern format din PSD, UDMR și minoritățile naționale. Liderul PSD Sorin Grindeanu nu-și dorește funcția de prim-ministru, susțin sursele citate.

PNL

Liberalii vor propune formarea unui guvern minoritar alături de USR și UDMR, cu Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. În acest sens, președintele Nicușor Dan ar trebui să convingă PSD să voteze un nou guvern condus de Bolojan, apoi să treacă în opoziție. Scenariul este iluzoriu. PSD nu ar vota un nou Executiv condus de Bolojan după ce abia l-a dat jos de la Palatul Victoria. În al doilea rând, există și o decizie a CCR din perioada pandemiei care interzice desemnarea unui prim-ministru proaspăt răsturnat prin moțiune de cenzură. Motivul? În momentul în care propune un premier, șeful statului trebuie să plece de la premisa ca acesta poate strânge o majoritate parlamentară. Altfel, CCR consideră că e doar o propunere care forțează alegerile anticipate. Așadar, Nicușor Dan nu-l va nominaliza pe Ilie Bolojan.

USR

Partidul condus de Dominic Fritz îi va cere președintelui să-l nominalizeze mai întâi pe Sorin Grindeanu premier, pentru a forța o guvernare PSD-AUR, partidele care s-au aliat pentru a-l da jos pe Bolojan. În cazul în care Sorin Grindeanu n-ar strânge o majoritate, USR ar propune nominalizarea lui Ilie Bolojan. În acest punct, parlamentarii fie ar vota instalarea lui Bolojan, fie ar risca să-și piardă mandatul prin dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Spre deosebire de președintele Nicușor Dan, USR ar prefera varianta alegerilor anticipate în detrimentul unui premier tehnocrat. În concluzie, USR nu va veni cu o propunere de premier din interiorul partidului. Miza USE e să creeze un pol reformist alături de Bolojan fie la putere, fie în opoziție.

UDMR

La fel ca PSD, și formațiunea maghiară își dorește refacerea coaliției, dar cu alt prim-ministru liberal. Totuși, liderii UDMR sunt deschiși să accepte și un guvern politic condus de un premier tehnocrat. Conducerea UDMR nu va merge cu o propunere de prim-ministru la Palatul Cotroceni, dar va stabili o linie roșie: evitarea alegerilor anticipate. Un scrutin parlamentar organizat acum ar putea lăsa UDMR în afara Parlamentului.

AUR

Partidul condus de George Simion a propus public dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate, un scenariu respins categoric de președintele Nicușor Dan. Dacă românii ar fi chemați din nou la urne, AUR ar putea să obțină singur 50% din voturi, ceea ce l-ar obliga pe șeful statului să desemneze premierul propus de suveraniști. Ca propunere formală de premier, AUR va merge la Cotroceni cu varianta Călin Georgescu, însă șansele ca fostul candidat la prezidențiale să preia conducerea guvernului sunt nule.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

  • Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);
  • Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);
  • Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
  • Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

La aproape două săptămâni după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, negocierile pentru formarea unei noi majorități au intrat în linie dreaptă. Președintele Nicușor Dan a convocat luni partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. În timp ce scenariul unui premier tehnocrat câștigă teren, politologul George Jiglău, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, avertizează, într-o analiză pentru „Adevărul”, că adevărata problemă nu este numele viitorului prim-ministru, ci existența unei majorități parlamentare capabile să susțină un guvern într-un context politic și economic tot mai fragil.  

