Eurovision 2026: Ministrul Culturii din Moldova cere explicații după cele 3 puncte acordate României. Explicația halucinantă a unei membre a juriului: „Noi am jurizat ieri”

Decizia juriului Republicii Moldova de a acorda doar trei puncte Alexandrei Căpitănescu în finala Eurovision 2026 a generat reacții puternice atât în rândul publicului, cât și în rândul oficialilor de la Chișinău. Ministrul Culturii din Republica Moldova a cerut explicații, iar unul dintre membrii juriului a povestit cum s-a ajuns la acest punctaj pentru reprezentanta României

În timp ce televotul moldovenilor a oferit Alexandrei Căpitănescu punctajul maxim, juriul a acordat doar trei puncte.

„De neînțeles votul juriului din Republica Moldova, total diferit de ceea ce a votat publicul”

Cristian Jardan, ministrul Culturii din Republica Moldova i-a felicitat atât pe reprezentantul Moldovei, Satoshi, cât și Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, dar și-a exprimat public nedumerirea față de diferența majoră dintre votul publicului și cel al juriului.

„Felicitări, Satoshi! O evoluție superbă prin care ai reprezentat Republica Moldova la Eurovision! Milioane de europeni au votat pentru „Viva Moldova” și energia debordantă a piesei noastre. Felicitări, România și Alexandra Căpitănescu pentru podium! O prestație minunată, apreciată la cel mai înalt nivel de publicul din Republica Moldova, singurul din cele 28 de țări participante în finală care a oferit punctaj maxim pentru interpreta din România. De neînțeles votul juriului din Republica Moldova, total diferit de ceea ce a votat publicul. Moldova, România, Vlad, Alexandra, ne-ați cucerit! Vă mulțumim!”, a scris Jardan într-o postare pe Facebook.

„Cu toții avem nevoie de explicații mai ales după așa un vot al publicului din Republica Moldova”

Ulterior, răspunzând unei critici la adresa juriului, ministrul a precizat că „Ministerul Culturii al Republicii Moldova nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision în Moldova”, potrivit TVR Info.

„Noi am sprijinit cu tot ce se poate organizatorii și, da, cu toții avem nevoie de explicații mai ales după așa un vot al publicului din Republica Moldova”.

„Alexandra a fost de-a dreptul magnifică”

Și directorul general al companiei Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, s-a declarat surprins de rezultatul juriului:

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”.

Cine sunt cei 7 jurați din Moldova care au dat României doar 3 puncte la Eurovision. Reacții furioase pe Internet: „Pare corupție!”

Cum explică unul dintre membri votul acordat

Juriul Republicii Moldova a fost format din șapte membri: Andrei Zapșa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Caireac, Ilona Stepan și Victoria Cușnir.

Victoria Cușnir a explicat într-o postare pe Facebook că juriul a evaluat prestațiile în timpul repetiției generale, nu în finala transmisă în direct, iar diferențele ar fi fost semnificative:

„Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix doua soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”.

Diferențe mari între televot și juriu

Republica Moldova, pentru România:

12 puncte la televot

3 puncte de la juriu

Total: 15 puncte

România, pentru Republica Moldova:

12 puncte la televot

10 puncte de la juriu

Total: 22 puncte

Reacțiile publicului din ambele țări au fost intense, mulți cerând explicații pentru discrepanțele dintre votul popular și cel al juriului.

Artista Irina Rimes, originară din Republica Moldova și una dintre cele mai apreciate voci ale industriei muzicale românești, a reacționat ferm. Într-un mesaj publicat duminică pe Instagram, cântăreața a cerut ca lista completă a juraților moldoveni să fie făcută publică ca hate-ul online să nu fie direcționat către „o întreagă națiune, care sunt sigură că a votat altfel. Moldova iubește România!”.