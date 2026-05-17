Intervenție contra-cronometru pentru salvarea unui bărbat căzut în apele Jiului

Un bărbat de 73 de ani din Târgu Jiu a fost salvat în ultimul moment din apele Jiului, duminică după-amiază, după o intervenție contra-cronometru a pompierilor.

Incidentul s‑a produs în zona podului spre Insuliță, lângă Parcul Central, unde victima a căzut în râu și nu a mai reușit să iasă singură la mal, potrivit publicației locale Jienii.

Un trecător a observat scena și a sunat imediat la 112, alertând autoritățile.



La fața locului au ajuns rapid echipaje ale Detașamentului de Pompieri Târgu Jiu și ale Serviciului Județean de Ambulanță, care au reușit să îl recupereze pe bărbat din apă.

Intervenția a fost una dificilă, având în vedere curenții puternici ai Jiului și poziția vulnerabilă în care se afla victima. Salvatorii au acționat coordonat, reușind să îl aducă în siguranță la mal.

„Din fericire, bărbatul a fost scos, este conștient, cooperant și urmează să fie transportat la UPU Tg-Jiu”, a transmis ISU Gorj.