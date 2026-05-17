Numărul multimilionarilor din România s-a dublat în ultimii 5 ani. Țara noastră urcă pe podium în Europa

România se numără printre statele europene cu cea mai rapidă expansiune a populației foarte bogate. În ultimii ani, numărul românilor cu averi de zeci de milioane de dolari a crescut uluitor.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, se observă o dublare a numărului de români cu averi de peste 30 de milioane de dolari în ultimii cinci ani. Creșterea de 93% consemnată între 2021 și 2026 plasează România între statele cu cea mai rapidă expansiune a populației foarte bogate, alături de Polonia, care conduce topul cu un avans de 109%, și Turcia, cu 94%.

România numără, în 2026, nu mai puțin de 749 de multimilionari, potrivit Wealth Report realizat de Knight Frank. Alte țări din regiune, precum Grecia, Cehia sau Portugalia, au raportat creșteri de peste 50%, confirmând tendința ascendentă a averilor foarte mari în Europa.

La nivel continental, numărul multimilionarilor a crescut cu 26% în ultimii cinci ani.

Germania rămâne statul european cu cea mai mare concentrare de averi foarte mari, având peste 38.000 de multimilionari. Este urmată de Regatul Unit, cu aproape 28.000, și de Franța, cu peste 21.000. Nicio altă țară europeană nu depășește pragul de 20.000 de persoane în această categorie, Elveția și Italia fiind următoarele în clasament, cu 17.692, respectiv 15.433 de multimilionari.

Raportul Knight Frank arată că averea se redistribuie accelerat la nivel global. Statele Unite rămân liderul mondial, cu peste 387.000 de multimilionari, însă economii emergente precum India câștigă teren rapid