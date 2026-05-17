search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Numărul multimilionarilor din România s-a dublat în ultimii 5 ani. Țara noastră urcă pe podium în Europa

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România se numără printre statele europene cu cea mai rapidă expansiune a populației  foarte bogate. În ultimii ani, numărul românilor cu averi de zeci de milioane de dolari a crescut uluitor.

România, pe podiumul Europei la multimilionari. Shutterstock
România, pe podiumul Europei la multimilionari. Shutterstock

Potrivit datelor analizate de Profit.ro,  se observă o dublare a numărului de români cu averi de peste 30 de milioane de dolari în ultimii cinci ani. Creșterea de 93% consemnată între 2021 și 2026 plasează România între statele cu cea mai rapidă expansiune a populației foarte bogate, alături de Polonia, care conduce topul cu un avans de 109%, și Turcia, cu 94%.

România numără, în 2026, nu mai puțin de 749 de multimilionari, potrivit Wealth Report realizat de Knight Frank. Alte țări din regiune, precum Grecia, Cehia sau Portugalia, au raportat creșteri de peste 50%, confirmând tendința ascendentă a averilor foarte mari în Europa.

La nivel continental, numărul multimilionarilor a crescut cu 26% în ultimii cinci ani.

Germania rămâne statul european cu cea mai mare concentrare de averi foarte mari, având peste 38.000 de multimilionari. Este urmată de Regatul Unit, cu aproape 28.000, și de Franța, cu peste 21.000. Nicio altă țară europeană nu depășește pragul de 20.000 de persoane în această categorie, Elveția și Italia fiind următoarele în clasament, cu 17.692, respectiv 15.433 de multimilionari.

Raportul Knight Frank arată că averea se redistribuie accelerat la nivel global. Statele Unite rămân liderul mondial, cu peste 387.000 de multimilionari, însă economii emergente precum India câștigă teren rapid

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Zelenski și Maia Sandu condamnă planul Rusiei de a acorda mai ușor cetățenie locuitorilor din Transnistria: Căută noi soldați
stirileprotv.ro
image
Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
gandul.ro
image
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
mediafax.ro
image
LIVE / Universitatea Craiova – U Cluj 2-0, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Assad majorează scorul în primele 10 minute!
fanatik.ro
image
Cum comentează Alexandra Căpitănescu punctajul primit în finala de la Viena: „Nu mi-am dorit să câștig Eurovision”
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Neverosimil: Neymar și-a ieșit din minți și a arătat biletul la cameră, după o gafă cum rar se vede
digisport.ro
image
Oamenii de știință avertizează că Pământul va rămâne fără oxigen. Ce s-ar putea întâmpla cu viața pe planetă
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
observatornews.ro
image
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
cancan.ro
image
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Locurile din România unde poți cumpăra case foarte ieftine. Unele costă cât o mașină second-hand
playtech.ro
image
Cristi Chivu, numit cetățean de onoare într-un județ reprezentativ pentru România. Decizia a fost aprobată
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
digisport.ro
image
Ciorba de șoric, preparatul tradițional mai puțin cunoscut de români. Cum se pregătește corect
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare privind situația politică din România după un sondaj CURS: Majoritatea românilor consideră necesare alegerile anticipate
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
„Refuz să prezint asta. Tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin”. Prezentatoarea voturilor din Republica Moldova la Eurovision 2026, șocată când a văzut câte puncte a primit România
actualitate.net
image
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
click.ro
image
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Și-au primit răsplata”. Ce a spus despre victoria Bulgariei și prestația Alexandrei Căpitănescu
click.ro
image
Tocătorul de lemn sau de plastic, de domeniul trecutului. Varianta modernă cu care îl poți înlocui
click.ro
Nicole Kidman și fiica Sunday Rose GettyImages 2274521790 jpg
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare
okmagazine.ro
femeie cu ghete piele intoarsă 24750 jpg
5 reguli de stil pentru o garderobă rafinată de vacanță
clickpentrufemei.ro
Muzeul Nicolae Minovici (© Muzeul Municipiului București)
Vila Minovici și frumusețea românească privită prin ochii istoricului american David Muzzeyp
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
image
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas