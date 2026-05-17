Cu cine merg UDMR și AUR la consultările de la Cotroceni. Anunțul făcut de Diana Șoșoacă

Principalele partide parlamentare și-au stabilit delegațiile pentru consultările de luni, 18 mai, de la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan are programate discuții pe tot parcursul zilei cu formațiunile politice reprezentate în Legislativ.

Consultările de la Cotroceni încep la ora 9.00, cu delegația PSD. Urmează AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, SOS și POT.

UDMR: delegație completă, anunțată oficial

Uniunea Democrată Maghiară din România va participa la consultări cu o echipă formată din:

Kelemen Hunor

Miklós Zoltan

Túrós Lorand

Tánczos Barna

Cseke Attila.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis vineri, 15 mai, la reuniunea Consiliului Reprezentanţilor Uniunii de la Cluj‑Napoca, că formațiunea îşi dorește să participe la guvernare după alegeri, însă nu exclude varianta opoziției, pe care nu o consideră o amenințare pentru partid.

AUR, delegație de trei membri

Alianța pentru Unirea Românilor va fi reprezentată de:

George Simion

Dan Dungaciu

Petrișor Peiu.

Alianța pentru Unirea Românilor a transmis, într-un comunicat, că președintele trebuie să respecte procedura constituțională și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru doar după finalizarea consultărilor.

„Ne dorim ca aceste consultări să fie reale, efective şi loiale, nu o formalitate juridică. Partidele chemate la consultări trebuie să poată prezenta poziția lor, soluţia politică pe care o propun şi condițiile în care pot susţine sau participa la formarea unui Guvern. AUR este al doilea partid parlamentar şi reprezintă voinţa exprimată prin vot de milioane de români. Președintele este obligat să respecte procedura constituțională, rolul Parlamentului şi principiul reprezentării democratice", se arată într-un comunicat al AUR transmis duminică.



Tot duminică, Dan Dungaciu, prim‑vicepreședintele AUR, a sintetizat poziția partidului înaintea consultărilor de la Cotroceni: AUR își asumă guvernarea doar dacă premierul este decis de partid și dacă noul Executiv se bazează pe proiectul politic deja prezentat public.

„Nu ne putem asuma guvernarea decât în condiţiile unui proiect pe care l-am schiţat deja public şi un candidat sau un premier pe care îl decidem noi”, a declarat Dungaciu la Antena 3.

Dungaciu a precizat că AUR are atât „candidați politici”, cât și „candidați nepolitici” pregătiți pentru discuții și a subliniat că formațiunea nu va vota un guvern din care nu face parte: „Guvernarea trebuie să se bazeze pe programul nostru şi pe un candidat pe care îl punem noi”.

Dungaciu a spus că decizia participării la consultări a fost dificilă, dar necesară: „Am decis să mergem, tocmai ca să arătăm un minim respect faţă de instituţia prezidenţială şi faţă de Constituţie”.

Diana Șoșoacă: decizia participării, lăsată „în mâna poporului”

Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, a anunțat, într-un mesaj video, că va întreba românii dacă partidul ar trebui să participe la consultările de la Cotroceni.

Șoșoacă afirmă că nici ea, nici SOS România nu îl recunosc pe Nicușor Dan ca președinte, însă subliniază că Administrația Prezidențială reprezintă poporul român, indiferent cine ocupă funcția de șef al statului.

Șoșoacă susține că invitația adresată SOS și AUR ar fi venit pe fondul „scandalului imens” generat de demersurile sale privind suspendarea președintelui.

„Aș dori să știu de la oameni dacă și-ar dori să mă duc, să mă întâlnesc cu Nicușor Dan și oamenii trebuie să se gândească foarte bine la lucrul acesta. Deci nu e pentru că și-a dorit, ci pentru că e un scandal imens și eu am făcut foarte multe sesizări și am depus această suspendare a președintelui. Altfel nu ar fi invitat nici pe AUR, nici pe SOS, nici pe POT. Credeți-mă! Poate pe POT îl invitau, bine nu știu, POT s-a și desființat”, a afirmat Șoșoacă, în mesajul video.

Până la ora publicării articolului, POT nu a anunțat delegația cu care partidul ar urma să meargă la consultările de luni, 18 mai.

Cu cine merg PSD și PNL la consultări

Amintim că Partidul Național Liberal a anunțat duminică, 17 mai, componența delegației care va merge luni la consultările de la Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea viitorului premier: Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea.

Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timişoarei,, a declarat sâmbătă, după întâlnirea avută cu premierul interimar Ilie Bolojan, că USR şi PNL îşi coordonează pozițiile în perspectiva consultărilor politice convocate luni la Palatul Cotroceni de președintele Nicuşor Dan. Potrivit acestuia, cele două formațiuni vor transmite că nu pot susține o formulă de guvernare în care se regăsește PSD.

Delegația PSD care va fi prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni, va fi formată din: Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan și Alfred Simonis.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunțat, joi, Administraţia Prezidenţială.