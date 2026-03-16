Prețul petrolului crește după loviturile SUA asupra Insulei Kharg, centrul exporturilor de petrol ale Iranului

Prețurile petrolului au crescut din nou, după ce SUA au lovit centrul petrolier vital al Iranului de pe insula Kharg, iar Donald Trump le-a cerut aliaților să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Sâmbătă, Trump a anunțat că forțele americane au „demolat complet” cea mai mare parte a insulei Kharg, declarând pentru NBC News că armata americană ar putea lovi locul „de câteva ori în plus, doar pentru distracție”. Cu toate acestea, a afirmat pe rețelele de socializare că a evitat să lovească infrastructura petrolieră și energetică de pe insulă „din motive de decență”, fiind vizate doar obiectivele militare.

Așadar, petrolul Brent, reperul internațional, a crescut cu 1,8%, ajungând la 104,98 dolari pe baril în primele ore de tranzacționare de luni, scrie The Guardian.

Legat de Strâmtoarea Ormuz, complet închisă de la începutul crizei, Trump a declarat că „multe țări” vor trimite nave pentru a ajuta la redeschiderea strâmtorii.

El nu a precizat ce state ar urma să participe, dar le-a cerut public unor aliați ai SUA – Franța, Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit – precum și Chinei, să se alăture unui „efort comun” pentru protejarea navelor care tranzitează strâmtoarea de eventuale atacuri iraniene.

Răspunsul a fost însă destul de rezervat. Ministerul de Externe al Coreei de Sud a declarat că „analizează diverse măsuri din mai multe perspective” pentru a securiza rutele de transport energetic.

În Marea Britanie, miniștrii pregătesc planuri pentru trimiterea unor drone de deminare în strâmtoare, în contextul temerilor că trimiterea de nave militare, așa cum cere Trump, ar putea escalada criza.

Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, ceea ce a dus la creșterea costurilor combustibilului la nivel global. În SUA, prețul mediu al benzinei a ajuns la 3,70 dolari pe galon, cu 62 de cenți mai mult decât în urmă cu o lună.

Trump a încercat, la rândul său, să minimalizeze riscul ca prețurile combustibilului să rămână ridicate pe termen lung.

„Cred că vor scădea sub nivelul la care erau înainte”, a declarat el pentru NBC.

„Există foarte mult petrol, foarte mult gaz – sunt din abundență”, a adăugat Trump. „Dar, știți, sunt puțin blocate acum. Se vor debloca foarte curând.”

Țări din întreaga Asie încearcă între timp să gestioneze criza energetică, de la subvenții pentru combustibil în Thailanda până la raționalizarea acestuia în Bangladesh.