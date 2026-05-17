Zelenski, mesaj dur după atacurile asupra Moscovei soldate cu trei morţi şi mai mulţi răniți: „Sunt pe deplin justificate”

Mesajul lui Volodimir Zelenski după atacurile asupra Moscovei, soldate cu trei morți şi mai mulți răniți, este ferm: Rusia trebuie să înțeleagă că războiul are consecințe și pe propriul teritoriu.

Volodimir Zelenski a declarat că atacurile cu drone lansate asupra regiunii Moscova, în urma cărora au murit trei persoane, reprezintă un răspuns „pe deplin justificat” la ofensiva aeriană intensificată a Rusiei asupra orașelor ucrainene din ultimele zile.

Declarația sa vine după ce autoritățile ruse au anunțat duminică, 17 mai, faptul că trei oameni și-au pierdut viața în regiunea Moscova, iar o altă persoană a murit în regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, după un atac masiv cu drone care s-a desfășurat pe parcursul nopții.

Ministerul rus al Apărării a susținut că sistemele de apărare au interceptat și distrus 556 de drone pe teritoriul Federației Ruse, într-unul dintre cele mai puternice atacuri ale Ucrainei de la începutul invaziei din 2022.

„Sunt pe deplin justificate”

Într-un mesaj publicat duminică, 17 mai, pe platforma X, Volodimir Zelenski a transmis că loviturile asupra Rusiei reprezintă o reacție directă la continuarea războiului și la atacurile asupra civililor ucraineni și „sunt pe deplin justificate”.

„Răspunsurile noastre la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile asupra orașelor și comunităților noastre sunt pe deplin justificate. De această dată, sancțiunile ucrainene cu rază lungă de acțiune au ajuns în regiunea Moscovei, iar noi le transmitem clar rușilor: statul lor trebuie să pună capăt războiului.

Producătorii ucraineni de drone și rachete își continuă activitatea. Le sunt recunoscător Serviciului de Securitate al Ucrainei și tuturor Forțelor de Apărare ale Ucrainei pentru precizia de care au dat dovadă.

Distanța față de granița de stat a Ucrainei este de peste 500 de kilometri. Concentrarea sistemelor rusești de apărare antiaeriană în regiunea Moscovei este cea mai ridicată. Dar reușim să o depășim.

Slavă Ucrainei!”, a scris liderul ucrainean.

Mesajul său a fost însoțit de imagini video care surprind momentul în care drone ucrainene lovesc Rafinăria de Petrol din Moscova, considerată cea mai mare instalație de acest tip din regiunea capitalei ruse.

Rafinărie avariată și zeci de răniți

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că mai multe structuri din cadrul rafinăriei deținute de Gazprom Neft au fost avariate în urma atacului. Oficialul rus a afirmat că Ucraina a lansat aproximativ 120 de drone într-un interval de 24 de ore, în urma atacurilor fiind rănite 12 persoane.

Locuitorii din apropierea Moscovei au relatat, de asemenea, pe Telegram, că au auzit explozii repetate în timpul nopții, în timp ce apărarea antiaeriană încerca să intercepteze dronele care se apropiau de capitală. Mai multe imagini publicate pe rețelele sociale surprind coloane groase de fum ridicându-se din zona rafinăriei, în timp ce alte filmări arată obiecte zburătoare care par să coboare asupra regiunii Moscova.

Potrivit autorităților ruse, mai multe clădiri rezidențiale au suferit avarii, iar traficul aerian din capitală a fost afectat. Toate cele patru aeroporturi ale Moscovei au raportat perturbări, iar fragmente de drone au căzut inclusiv în perimetrul aeroportului Șeremetievo, cel mai mare din Rusia, fără să provoace pagube semnificative.