 Frustrați de internetul prost, au luat ostatic tehnicianul venit să verifice situaţia și l-au legat de stâlp. Răzbunarea neobișnuită a unor săteni | adevarul.ro
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Frustrați de internetul prost, au luat ostatic tehnicianul venit să verifice situaţia și l-au legat de stâlp. Răzbunarea neobișnuită a unor săteni

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Sursă video: Instagram Hate Detector

Într-un sat din India, nemulțumirea față de semnalul slab la internet a dus la un gest greu de imaginat: localnicii au luat ostatic un tehnician de telecomunicații şi l-au legat de un turn pe care era antena.

Pentru mulți oameni, o conexiune slabă la internet înseamnă mai mult decât câteva pagini care se încarcă greu. Laptopul şi telefonul au devenit instrumente vitale pentru muncă, școală, programări, plăți, mesaje și apeluri, iar când semnalul este slab sau dispare, în unele situaţii oamenii o iau razna.

În satul Hardauli din districtul Fatehpur, India, frustrarea localnicilor din cauza conexiunii slabe la internet a ajuns la maximum şi i-a făcut că recurgă la un gest extrem. Sătenii l-au luat ostatic pe Aditya Bhan Singh, un tehnician de telecomunicații care lucra la un turn din localitate, și l-au legat de structură. Potrivit The Indian Express, oamenii erau nemulțumiți de problemele de conectivitate care persistau de aproximativ doi ani.

Incidentul a avut loc joi, 10 septembrie, și a fost filmat de unul dintre cei prezenți. Înregistrarea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și îl arată pe Singh legat de turn, în timp ce mai mulți localnici, inclusiv tineri și copii, se află în apropiere.

În aceeaşi zi, Poliția s-a autosesizat în legătură cu acest incident și a trimis un echipaj la fața locului, însă tehnicianul fusese deja eliberat până la sosirea agenților.

Plăteau pentru 5G, dar spuneau că primesc un 4G slab

Nemulțumirea sătenilor a pornit de la calitatea slabă a serviciilor de telefonie și internet. În timpul anchetei, localnicii le-au spus polițiștilor că plătesc pentru pachete de date 5G, însă primesc o conexiune 4G slabă. Semnalul telefoanelor dispărea, uneori, după anumite intervale, chiar și atunci când în zonă exista electricitate.

Potrivit relatărilor localnicilor, situația dureazp de aproximativ doi ani, deși în sat a fost instalat un turn de telecomunicații care ar fi trebuit să le asigure conectivitate 5G.

Joi, în ziua incidentului, tehnicianul Aditya Bhan Singh făcea prima sa vizită la turnul din satul Hardauli, fiind proaspăt angajat. Bărbatul lucra de doar trei luni la compania care se ocupa de serviciile de telefonie şi internet şi în acest interval, potivit localnicilor, nimeni nu venise să remedieze problema sau măcar să vadă despre ce este vorba.

În acest context, pentru săteni, venirea unui tehnician a fost momentul în care au vrut să atragă atenția asupra problemei, astfel că l-au legat pe acesta chiar de turnul pe care era amplasată antena.

Poliția a aflat despre incident de pe rețelele sociale

Cazul a ajuns la poliție după ce imaginile cu tehnicianul legat de turn au început să circule online. Șeful poliției din Fatehpur, Abhimanyu Manglik, a confirmat deschiderea anchetei.

„Un caz a ajuns în atenția noastră prin intermediul rețelelor sociale, după ce un tehnician din satul Hardauli, aflat în jurisdicția secției de poliție Bindki, a fost luat ostatic de localnici”, a declarat acesta

El a spus că sătenii au realizat înregistrarea pentru a demonstra că serviciul 5G nu este disponibil în zonă și că problemele de conectivitate au stat la baza gestului lor.

Șase bărbați au fost arestați

Vineri, 11 septembrie, pe baza imaginilor distribuite pe reţelele sociale, poliția a identificat șapte bărbați care se aflau la locul incidentului și i-a arestat pe șase dintre ei, sub acuzaţia de privare ilegală de libertate și de tulburarea ordinii publice.

„O parte dintre localnici ne-au spus că au considerat că legarea tehnicianului cu o frânghie va transmite un mesaj conducerii companiei și îi va determina pe alți angajați să vină să le rezolve problema”, a declarat un ofițer, citat de presa din India.

Ancheta continuă, iar poliția a anunțat că va lua măsurile legale necesare.

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