Fostul președinte al Venezuelei și soția sa au pledat nevinovați de comiterea unor acte de tortură

Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa Cilia Flores au pledat „nevinovat” de tortură la un tribunal, la New York, relatează AFP.

Nicola Maduro și soția sa, la momentul capturării Foto: Profimedia

Justiţia americană a angajat noi urmăriri penale împotriva cuplului deţinut în Statele Unite din ianuarie, acuzat de faptul că a conspirat să comită acte de tortură împotriva opozanţilor politici - prin electrocutări, bătăi şi simularea înecului.

Nicolas Maduro, care se prezintă drept un „prizonier de război”, a respins aceste „acuzaţii false”, potrivit News.

Fostul cel mai puternic om de la Caracas şi soţia sa au fost inculpaţi în Statele Unite de trafic de droguri şi de infracţiuni legate de armele de foc, după ce au fost capturaţi la reşedinţa lor, în ianuarie, într-o operaţiune militară americană specială în Venezuela, scrie Click.

Ei sunt încarceraţi amândoi într-o închisoare federală la Brooklyn, într-un regim strict, fără acces la ziare sau Internet, dar au posibilitatea să vorbească la telefon cu familia şi avocaţii lor.

Procesul în care cuplul urmează să fie judecat va începe la 1 iunie 2027.

Nicolas Maduro a fost acuzat de către asociațiile de apărarea drepturilor omului, de-a lungul întregii sale preşedinţii, de faptul că a folosit mijloace represive pentru a se menţine la putere.

După capturarea fostului şef de stat, fosta sa vicepreşedintă Delcy Rodriguez, în prezent preşedintă interimară, a preluat puterea şi guvernează sub presiunile Statelor Unite - care susţin că se află la conducerea acestei ţări petroliere.