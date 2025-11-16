Video Papa Leon, întâlnire fără precedent cu staruri de la Hollywood. Monica Bellucci și Cate Blanchett, printre invitați

Papa Leon a avut o audiență cu staruri de la Hollywood, îndemnând actori și regizori, inclusiv pe Cate Blanchett, Viggo Mortensen și Monica Bellucci, să își continue activitatea ca „pelerini ai imaginației”, ajutând la „aducerea speranței”.

Întâlnirea cu celebrități a fost o notă de strălucire pentru un papă încă relativ nou și o modalitate prin care Biserica Catolică să se conecteze mai mult cu lumea din afară. A fost, de asemenea, un puternic semn de susținere din partea lui Leon al XIV-lea pentru industria cinematografică globală, în timp ce acesta a vorbit despre „declinul îngrijorător” al mersului la cinema, transmite BBC.

Salutat de regizorul Spike Lee drept „o zi grozavă”, evenimentul a fost primul de acest fel la Vatican.

Sub frescele magnifice din Sala Clementină, Papa Leon a vorbit în limba italiană pentru a lăuda puterea cinematografiei de a distra și de a educa – și „capacitatea ei de a uimi”.

„Violența, sărăcia, exilul, singurătatea, dependența și războaiele uitate sunt probleme care trebuie recunoscute și povestite”, a spus Papa. „Un cinema bun nu exploatează durerea; o recunoaște și o explorează. Asta au făcut toți marii regizori.”

Nu este clar cum a fost stabilită lista invitaților, deși niciunul dintre regizorii din sală – veniți din toată lumea – nu s-a regăsit pe lista filmelor preferate ale Papei.

Săptămâna aceasta, Vaticanul a dezvăluit că cele patru filme preferate ale sale din toate timpurile includ clasica producție din anii ’60 despre călugărițe, The Sound of Music, It’s a Wonderful Life și multipremiatul La vita è bella, al italianului Roberto Benigni.

Printre cei care au participat sâmbătă la audiența A-list s-au numărat Mortensen, Chris Pine și cineastul Gus Van Sant – celebru pentru Milk și Good Will Hunting. Numeroasa delegație italiană i-a inclus pe Gianni Amelio și pe creatorul Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore.

Într-un moment de presiune imensă asupra cinematografiei, la scurt timp după o mare grevă la Hollywood și pe fondul problemelor de finanțare din Italia, Papa a vorbit în apărarea industriei. A fost aplaudat cu putere când a vorbit despre „dedicarea tăcută” a tuturor celor din culise, cu roluri esențiale. El a avertizat, de asemenea, asupra închiderii cinematografelor, pe care le-a caracterizat drept „inima bătătoare a comunităților”.

„Destui oameni spun că arta cinematografiei și experiența de a merge la film sunt în pericol. Îndemn instituțiile să nu renunțe, ci să coopereze pentru a afirma valoarea socială și culturală a acestei activități”, a spus Papa.

După un discurs de cincisprezece minute și o binecuvântare, el i-a primit apoi pe fiecare membru al audienței, începând cu Blanchett.

„Ne-a îndemnat cu adevărat să ne întoarcem la meseriile noastre și să inspirăm oamenii”, le-a spus starul australian jurnaliștilor.

Una dintre multele persoane care au venit cu daruri, actrița – care lucrează cu agenția ONU pentru refugiați, UNHCR – i-a pus în mână Papei o brățară împletită. „Era o brățară pe care o port în semn de solidaritate cu cei strămutați”, a explicat ea mai târziu.