Fosta regină a Thailandei a murit la 93 de ani. I se spunea „Jackie Kennedy a Asiei”

Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soția regelui Bhumibol Adulyadej, care a condus Thailanda timp de 70 de ani, și mama actualului monarh, a decedat vineri seara la vârsta de 93 de ani, la spitalul Chulalongkorn din Bangkok, potrivit unui comunicat al palatului regal. Regele Vajiralongkorn a cerut tuturor membrilor familiei regale să respecte un an de doliu.

Supranumită „Jackie Kennedy a Asiei”, Sirikit a fost alături de Bhumibol Adulyadej, cunoscut sub numele de Rama IX, formând un cuplu emblematic care a consolidat puternic poziția monarhiei în societatea thailandeză.

Prim-ministrul thailandez, Anutin Charnvirakul, a declarat că decesul reginei reprezintă „o pierdere imensă pentru națiune” și a amânat plecarea la summitul ASEAN din Malaysia, menționând că dorește să semneze un acord de pace cu Cambodgia în prezența președintelui american Donald Trump.

Sirikit, care nu mai apăruse în public de ani de zile din cauza unui accident vascular cerebral, rămâne un simbol puternic în Thailanda, unde portretele ei sunt adesea expuse în spații publice, magazine sau locuințe particulare. În această perioadă, prezentatorii televizați s-au îmbrăcat în negru, marcând începutul anului de doliu.

Regina a avut patru copii cu Bhumibol, dintre care singurul fiu, Maha Vajiralongkorn, i-a succedat tatălui său pe tron. Sirikit a crescut în Europa și l-a întâlnit pe viitorul ei soț în Elveția, iar în anii ’60 a dat monarhiei thailandeze o imagine modernă și sofisticată.

Deși a rămas respectată, familia regală s-a confruntat în 2020 cu proteste masive ale tinerilor, care cereau reforme politice și modificarea legii stricte privind lezmajestatea. În Thailanda, numeroși cetățeni au fost condamnați la pedepse severe pentru defăimarea regelui sau a familiei regale.

Regina mai are un fiu, Dipangkorn Rasmijoti, și două fiice, Sirivannavari Nariratana și Bajrakitiyabha Mahidol, aceasta din urmă fiind internată în prezent după o problemă cardiacă suferită în decembrie 2022.