Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Tânără păcălită cu un job de modelling, traficată în Myanmar și ucisă pentru organe

Publicat:
Ultima actualizare:

O femeie ar fi fost păcălită să călătorească în Thailanda pentru un presupus job de modelling, înainte de a fi forțată să muncească ca sclavă și ucisă pentru ca organele ei să fie recoltate pe piața neagră.

Vera a fost păcălită că a primit un job de modelling în Thailanda FOTO Daily Mail
Vera Kravtsova, în vârstă de 26 de ani, originară din Belarus, a zburat la Bangkok pentru a obține ceea ce credea că va fi un job de modelling, însă a fost dusă peste graniță în Myanmar de o bandă brutală, scrie Daily Mail.

De obicei, astfel de victime își pierd pașapoartele și telefoanele mobile – și sunt amenințate cu recoltarea organelor sau prostituția forțată dacă nu reușesc să obțină bani de la victime online.

Bandele din China și miliția birmană conduc așa-zisele centre pentru escrocherii într-o zonă de frontieră nereglementată, unde muncitorii răpiți sunt supuși torturii și șantajului. Se estimează că până la 100.000 de sclavi ar putea fi ținuți în astfel de locuri, mai notează publicația.

Păcălită cu un job de modelling

„În loc de shooting-uri și contracte, [Vera] a fost dusă peste graniță în Myanmar, unde a devenit captivă într-un centru de escrocherii,” a relatat publicația Mash. „Singurele cerințe pentru «jobul» ei erau să fie frumoasă și să obțină bani de la clienți bogați. Când a încetat să mai aducă bani, contactul cu ea s-a pierdut”, a adăugat aceasta.

Familia Verei a fost informată că aceasta era moartă și că va trebui să plătească jumătate de milion de dolari pentru a-i recupera corpul, se presupune. Ulterior li s-a spus: „Am incinerat-o.”

Publicația online rusă SHOT a relatat: „Femeile frumoase flirtează cu bărbați pe site-uri de dating, oferindu-le să investească în ceva. Banii sunt apoi transferați escrocilor. Puțin mai târziu, persoane necunoscute au contactat familia ei, informând-o că a fost vândută pentru organele ei și că trupul ei a fost incinerat.”

Vera avea o diplomă universitară și se mutase de la Minsk, capitala Belarusului, la Sankt Petersburg în Rusia. Anterior, ea călătorise în Vietnam, China și Indonezia, dar se presupune că a dispărut după ce a ajuns în Bangkok și a fost traficată în Myanmar. Femeia nu a mai fost văzută online din 12 septembrie.

„A zburat la Bangkok pentru un interviu de angajare, dar în loc să lucreze pe podium, a fost dusă în Myanmar și transformată în sclavă,” a relatat publicația Mash. „Sarcinile ei includeau să fie frumoasă, să le servească pe «stăpânii» ei și să escrocheze persoane bogate.”

Centre de escrocherii sprijinite de junta din Myanmar

Centrele sinistre din Myanmar sunt considerate a fi sprijinite de junta militară autoritară a țării. O altă femeie, pe nume Dashinima Ochirnimayeva, în vârstă de 24 de ani, din Chita, Siberia, a fost de asemenea recrutată ca model și era „programată pentru vânzare pentru organele sale.” Dar ea a fost eliberată cu succes din acest coșmar de diplomați ruși.

Ea acceptase „jobul de modelling” fără știrea părinților, care participau la războiul lui Vladimir Putin în Ucraina. Ulterior, a fost dusă ilegal peste graniță în Myanmar.

Înapoi în Thailanda, după salvare, ea a spus doar: „Aș dori să mulțumesc Ministerului de Externe rus pentru că m-a salvat și m-a trimis acasă.”

Mătușa ei a declarat pentru RIA Novosti: „Era foarte speriată, dar acum este bine. Va fi acasă în curând.”

Sclavi forțați să participe la escrocherii

Un cont relata: „La sosirea în Thailanda, femeia din Chita a fost dusă într-un lagăr special la granița cu Myanmar. Acolo, oamenii devin sclavi și servesc pe «stăpânii» lor. Sunt forțați să participe la escrocherii. Tinerele femei frumoase sunt recrutate ca «modele» pentru a escroca oameni folosindu-și fața și corpul, în timp ce restul sunt antrenate în texte și obținerea de bani prin șantaj.”

Mash, publicație rusă, a declarat: „Cei care nu se supun sunt biciuiți și amenințați că vor fi vânduți pentru organele lor”. O sursă a spus că lagărul găzduiește mulți oameni din fosta Uniune Sovietică, în special ruși, dar și chinezi și sud-est asiatici.

„Slavii și europenii sunt favorizați — proprietarii centrului îi folosesc pentru videoclipuri de escrocherie. Dar asiaticii au ghinion — nu pot să se întoarcă acasă din cauza datoriilor și cazurilor penale, așa că sunt bătuți și plătiți cu hrană pentru munca lor.”

Ambasadorul Rusiei în Thailanda, Yevgeny Tomikhin, a fost implicat personal în tentativa reușită de a o elibera pe Dashinima.

El a spus că femeia fusese „înșelată să călătorească din Thailanda în Myanmar la începutul lunii septembrie pentru presupusă muncă forțată în notoriile centre. Inițial, conaționalei noastre i s-a promis un job de modelling în Thailanda — oferta a venit printr-un canal necunoscut de Telegram și a decis să meargă.”

Unele dintre aceste centre de escrocherii sunt ca „mini-orășele” cu restaurante, magazine, saloane spa și de masaj — dar muncitorii nu pot scăpa.

