Video Scene de groază, la Safari World din Bangkok. Un îngrijitor a fost ucis de lei sub ochii turiștilor: „Au claxonat și au strigat după ajutor”

Scene șocante au avut loc în Thailanda, la Safari World Bangkok, unde un îngrijitor în vârstă de 58 de ani a fost ucis de o haită de lei, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Incidentul a durat aproximativ 15 minute, timp în care oamenii au încercat disperat să atragă atenția și să alunge animalele, dar fără succes, potrivit relatărilor The Sun.

Potrivit presei thailandeze, victima, identificată drept Jian Rangkharasamee, în vârstă de 58 de ani, a deschis ușa mașinii de serviciu și a coborât în incinta unde se aflau leii. Unul dintre animale l-a atacat pe la spate, doborându-l, iar alți lei s-au alăturat imediat, sfâșiindu-l sub ochii îngroziți ai turiștilor.

„Leul l-a atacat pe îngrijitorul de la grădina zoologică când cobora din mașină. Era la aproximativ 10 metri distanță, apoi s-a apropiat încet și l-a apucat pe îngrijitor din spate, punându-l la pământ și mușcându-l. Alți trei sau patru lei s-au alăturat apoi și l-au mușcat. Mulți oameni au fost martori la incident, dar nu au știut cum să ajute. Au claxonat și au strigat după ajutor”, a relatat profesorul Tavatchai Kanchanarin, martor la tragedie.

Bărbatul, care era îngrijitor de lei de 30 de ani, a fost transportat la spital, dar medicii au declarat decesul.

Departamentul Parcurilor Naționale, Conservării Faunei Sălbatice și Plantelor (DNP) a decis închiderea temporară a zonei safari în timp ce se efectuează verificări de siguranță. „Incidentul va fi investigat în continuare pentru a se stabili ce s-a întâmplat”, a declarat directorul general al DNP, Atthapol Charoenchansa.

Autoritățile au precizat că victima a încălcat regulile stricte de securitate, care interzic părăsirea vehiculului în zona animalelor sălbatice. Organizațiile pentru protecția animalelor au atras atenția că leii, chiar și crescuți în captivitate, își păstrează instinctele de prădători.