Video Trei bărbați din Târgu Jiu, anchetați pentru incitare la ură și violență într-o transmisiune live

Un bărbat de 31 de ani din Târgu Jiu este cercetat penal după ce ar fi transmis live pe o rețea de socializare și ar fi instigat publicul la discriminare, ură și violență împotriva mai multor persoane din cartierul Obreja. Polițiștii s-au sesizat din oficiu, în urma informațiilor apărute în spațiul public.

Sursa video: Poliția Română

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a anunțat că, „având în vedere aspectele apărute în spațiul public, privind unele transmisiuni live pe o platformă de socializare, potrivit cărora mai multe persoane ar fi fost incitate la discriminare, ură și violență”, au fost demarate verificări.

Sesizare din oficiu și dosar penal

Potrivit IPJ Gorj, la data de 12 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Biroul de Investigații Criminale, „s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat, de 31 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în seara zilei de 11 spre 12 februarie, ar fi realizat o transmisiune live pe platformă de socializare și ar fi incitat publicul la discriminare, violență și ură, față de mai multe persoane, din municipiul Târgu Jiu, cartierul Obreja”. În videoclip, bărbatul a folosit un limbaj violent și jignitor, amenințând indirect persoanele vizate și incitând la acțiuni agresive.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările se desfășoară „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare”.

Trei bărbați, duși la sediul poliției

Reprezentanții IPJ Gorj au precizat că polițiștii continuă verificările „pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc fapta, clarificarea altor aspecte de natură penală și luarea tuturor măsurilor legale”.

În urma activităților investigative, au fost identificați și conduși la sediul poliției trei bărbați, cu vârste de 20, 31 și 44 de ani, toți din Târgu Jiu, pentru luarea măsurilor legale care se impun.