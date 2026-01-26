search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum se pregătește Rusia pentru moartea lui Ramzan Kadîrov. Succesorul trebuie să mențină Cecenia sub controlul Kremlinului

0
0
Publicat:

Discuțiile privind viitorul conducerii Ceceniei s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul informațiilor tot mai insistente despre deteriorarea stării de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. 

Ramzan Kadîrov și Adam, unul dintre fiii său. FOTO Profimedia
Ramzan Kadîrov și Adam, unul dintre fiii său. FOTO Profimedia

 Surse apropiate Kremlinului și partidului Rusia Unită au declarat pentru publicația de investigații IStories că situația este tratată cu maximă seriozitate la Moscova, iar autoritățile „lucrează” la un plan pentru a evita un vid de putere în republica nord-caucaziană. 

La finalul lunii decembrie, liderul cecen ar fi fost internat de urgență într-un spital din Moscova, potrivit Novaya Gazeta Europe. Ulterior, pe 11 ianuarie, presa ucraineană, citând surse din serviciile de informații de la Kiev, a relatat că acesta ar fi suferit o insuficiență renală, iar familia sa s-ar fi deplasat de urgență la spital.  

Un interlocutor apropiat Kremlinului afirmă că „atâta timp cât Kadîrov este în viață, nu se va schimba nimic”, însă admite că în Cecenia se desfășoară „procese complicate”, ținute sub un control strict, potrivit Istories.

Potrivit acestuia, localnicilor li s-ar fi transmis că orice scurgere de informații va fi pedepsită drastic, „cu distrugerea întregii familii, până la a șaptea generație”.

Dinastia Kadîrov și pregătirea succesorului

Ramzan Kadîrov încearcă să-și securizeze dinastia printr-o strategie dublă: promovarea fiului său Adam, în vârstă de 18 ani, și consolidarea alianțelor cu cele mai puternice clanuri cecene.

În ciuda faptului că legislația rusă nu îi permite lui Adam să conducă republica înainte de 2037, acesta a fost deja numit șef al Consiliului de Securitate al Ceceniei și este înconjurat de un nucleu de putere construit special pentru el.

Doi dintre fiii lui Kadîrov au fost căsătoriți în 2024 cu reprezentante ale familiilor Delimkhanov și Geremeev - al doilea cel mai influent bloc de putere din Cecenia.

Și fiicele liderului cecen sunt, la rândul lor, căsătorite în familii loiale, într-o încercare de a crea o rețea de protecție în eventualitatea dispariției sale.

În paralel, Ramzan Kadîrov și-a extins masiv armata personală, estimată la 18.000 -25.000 de oameni. de asemenea, a construit structuri paramilitare care îi sunt direct loiale. Deși prezentate drept forțe cecene, majoritatea luptătorilor trimiși în Ucraina nu sunt etnici ceceni.

 Planul de rezervă: exilul în Orientul Mijlociu

Liderul cecen nu se bazează exclusiv pe garanțiile lui Vladimir Putin. Surse citate de IStories afirmă că acesta a purtat discuții secrete cu monarhii din Orientul Mijlociu pentru a asigura protecția familiei și a averilor sale. Rudele sale dețin proprietăți importante în Emiratele Arabe Unite, iar un nepot a obținut deja cetățenia EAU, pregătind terenul pentru o eventuală relocare.

Stabilitatea, o prioritate pentru Kremlin

Pentru Rusia, obiectivul principal este ca Cecenia să nu devină o sursă de instabilitate, mai ales în contextul războiului din Ucraina. De aceea, Moscova preferă un succesor loial și previzibil, capabil să mențină status quo-ul.

Apti Alaudinov, comandantul forțelor speciale „Akhmat”, a fost exclus din lista potențialilor succesori din cauza lipsei de legitimitate în rândul clanurilor cecene. Rămân favoriți doi apropiați ai lui Kadîrov: Adam Delimkhanov și Magomed Daudov, cunoscuți cu un trecut violent și o influență extinsă în structurile de putere.

Delimkhanov, deputat în Duma de Stat, este considerat arhitectul eliminării mai multor rivali ai clanului Kadîrov. Daudov, fost combatant separatist capturat și cooptat de Kadîrov, este responsabil pentru represiuni și torturi în republică și conduce în prezent guvernul cecen.

Ce s-ar putea întâmpla după moartea lui Kadîrov

Experții sunt împărțiți cu privire la ce s-ar putea întâmpla după moartea lui Kadîrov.

Politologul Dmitri Dubrovsky crede că nu vor exista proteste sau lupte reale pentru putere și că oficialii de la Kremlin vor accepta orice lider care garantează stabilitatea.

Alții, precum analistul Abbas Gallyamov, avertizează că moartea lui Kadîrov ar putea declanșa tensiuni între clanuri și proteste, întrucât nemulțumirea față de regim este mare, chiar și în rândul elitei.

Un jurnalist rus specializat în subiecte cecene spune că Moscova nu are încă o strategie clară pentru „ziua de după” și că mai multe decizii vor fi luate „din mers”.

Potrivit organizației pentru drepturile omului Vayfond, mulți locuitori din Cecenia speră în prăbușirea regimului Kadîrov, dar nu cred că viața lor se va schimba semnificativ. „Dacă nu va fi mai rău, cu siguranță nu va fi mai bine”, crede Amina Larsson, reprezentantă a organizației.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
digi24.ro
image
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
stirileprotv.ro
image
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Soția lui Daniel Pancu, surprinsă alături de o legendă a Rapidului, la FCSB – CFR Cluj
fanatik.ro
image
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
libertatea.ro
image
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Doi cicloni din Mediterană schimbă vremea în România: ANM anunță ploi torențiale, vânt puternic și temperaturi peste normalul perioadei
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Primăvară polară în România! Ce înseamnă fenomenul şi de ce este periculos, anunţ de ultimă oră
playtech.ro
image
FCSB, fără Târnovanu sau Zima în poartă! Gigi Becali a anunțat decizia de ultimă oră de la baza din Berceni: „Nu mai stăm după Toma under!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario au mai făcut o victimă! Au bătut un... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
CNPP, la ora bilanțului. Anunț privind pensia medie, dar și ajutorul social
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Dezvăluiri din culise! Ce s-a întâmplat la Românii au talent între Carmen Tănase și Bobo. Andi Moisescu: „M-am și gândit, mamă, cum o reacționa Carmen”
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
Jessie Buckley foto Profimedia jpg
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului