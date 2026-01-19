Noi informații despre starea fiului lui Ramzan Kadîrov: „Era mai afectat de airbagurile mașinilor de lux”

Adam Kadîrov, fiul lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, a suferit răni ușoare în urma unui accident rutier produs pe 16 ianuarie, în timp ce se afla într-o coloană oficială. Deși a fost transportat de urgență la Moscova, medicii locali susțin că leziunile sale nu necesitau o intervenție atât de urgentă.

Accidentul a implicat coliziunea unui vehicul al coloanei lui Adam Kadîrov cu o mașină în care se aflau civili. Șoferul vehiculului civil a murit, iar surse citate de jurnaliști au precizat că decesul a fost cauzat de „nerespectarea limitei de viteză de către coloana auto”. Incidentul nu a fost înregistrat oficial, informează publicația în exil Novaia Gazeta Europa.

„Cel mai probabil, nimeni nu va deschide un dosar penal, așa cum se întâmplă întotdeauna în astfel de cazuri, ceea ce înseamnă că nu va exista nicio anchetă sau pedeapsă pentru făptași”, a declarat o sursă din cadrul Comitetului de Investigații Cecen. Nu este clar dacă mașina în care se afla Adam Kadîrov a fost implicată direct în coliziune.

Șeful securității, fractură cervicală; Adam și ceilalți pasageri, răni ușoare

Se confirmă că mașina în care se afla Adam Kadîrov a fost afectată. În urma impactului, șeful său de securitate, Apți Irașanov, a suferit o fractură cervicală, iar Adam și ceilalți doi pasageri au avut răni ușoare, incluzând contuzii, tăieturi la față și mâini, comoții cerebrale și pierderi minore de sânge.

Deși starea lor nu era gravă, cei patru au fost transportați de urgență la Moscova cu un avion special al Ministerului pentru Situații de Urgență din Cecenia.

„Nu era un caz grav”, au declarat medicii locali, subliniind că transportul cu avionul nu era necesar. Potrivit relatărilor, Adam Kadîrov și garda sa au fost „mai afectați de airbagurile mașinilor de lux decât de accident în sine”. Ofițerii au verificat telefoanele personalului medical și i-au amenințat cu probleme dacă s-ar fi descoperit legături cu bloggeri sau jurnaliști, a mai scris Realitatea Cauicazului. Alte vehicule din coloană au fost avariate, unele ciocnindu-se între ele.

Inițial, unele surse au anunțat că Adam Kadîrov ar fi fost în stare gravă, însă rapoartele ulterioare au infirmat aceste informații, medicii considerând că rănile sale nu sunt îngrijorătoare. Incidentul atrage atenția opiniei publice și în contextul speculațiilor despre sănătatea liderului cecen, Ramzan Kadîrov.

Cine este Adam Kadîrov

Adam, fiul cel mic al lui Ramzan Kadîrov, a împlinit recent 18 ani. La aniversarea sa, liderul cecen a părut să aibă probleme de mobilitate, fiind nevoit să se așeze imediat după ce l-a salutat pe celebrul luptător MMA Jon Jones.

Adam s-a căsătorit anul trecut, la 17 ani, într-o nuntă fastuoasă în care a tras cu un pistol aurit și a purtat un ceas evaluat la 27,7 milioane de dolari. De asemenea, Adam a primit mai multe funcții importante, inclusiv cea de „administrator” al Ministerului de Interne cecen și șef al poliției. Anterior, el fusese numit șeful aparatului de securitate al tatălui său.

Potrivit publicațiilor de opoziție, Ramzan Kadîrov se confruntă cu probleme serioase la pancreas și rinichi, iar incidentul cu fiul său a atras atenția asupra siguranței și conducerii republicii Cecenia.