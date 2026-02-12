Viktor Orban îi transmite lui Zelenski că aderarea la UE „se bazează pe merit”. Liderul ungar cere stoparea sprijinului financiar pentru Ucraina

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat joi că aderarea la Uniunea Europeană este „un proces bazat pe merit” și le-a transmis liderilor de la Kiev că statele membre sunt cele care stabilesc condițiile de aderare, nu țările candidate. Mesajul a fost publicat pe platforma X și i-a fost adresat direct președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit. Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate”, a scris Viktor Orban, reacționând la declarațiile făcute tot joi de Zelenski, care a afirmat că Ucraina trebuie să fie pregătită din punct de vedere tehnic pentru aderarea la UE până în anul 2027.

Președintele ucrainean a subliniat importanța stabilirii unei date clare pentru aderare, avertizând că lipsa unui calendar exact ar putea permite Rusiei să blocheze procesul.

„Vreau o dată precisă. Dacă în acordul pe care America, Rusia – adică Putin – eu, în calitate de președinte al Ucrainei, și Europa, îl semnăm, nu există o dată, atunci Rusia va face tot posibilul pentru a bloca procesul”, a transmis Zelenski,

În acest context, POLITICO a relatat că Bruxellesul pregătește un plan care ar permite Ucrainei să beneficieze treptat de acces la statutul de membru al Uniunii Europene, într-un format descris drept „extindere inversă”.

Potrivit sursei citate, oficialii UE analizează posibilitatea acordării unui statut de membru parțial Kievului încă din anul viitor, înainte de finalizarea reformelor necesare pentru aderarea deplină.

„Pentru noi, UE înseamnă detalii precise, pentru că este vorba despre garanții de securitate pentru Ucraina”, a mai scris Zelenski, adăugând că planul în 20 de puncte privind încheierea războiului ar garanta stabilirea unei date clare pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Tot joi, Viktor Orban a cerut din nou oprirea sprijinului financiar acordat Ucrainei, afirmând că fondurile ar trebui direcționate către susținerea economiei europene. „Nu trimiteți banii altcuiva dacă aveți nevoie de ei pentru competitivitatea voastră și, prin urmare, nu trimiteți banii Ucrainei!”, a declarat premierul ungar la un summit al celor 27 de state membre ale UE dedicat competitivității, potrivit AFP, idee reiterată pe X.