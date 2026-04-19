Video Explozie devastatoare într-o fabrică de petarde din India. Cel puțin 20 de morți și mai mulți răniți

O explozie puternică produsă duminică într-o fabrică de petarde din statul Tamil Nadu, în sudul Indiei, s-a soldat cu cel puțin 20 de morți și șase răniți. Astfel de incidente sunt frecvente, în special din cauza nerespectării normelor de siguranță. Un caz similar s-a produs și luna trecută.

Echipele de intervenție au rămas la fața locului până în cursul serii, continuând operațiunile de salvare și verificare, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Deocamdată, cauza exploziei nu este cunoscută, potrivit The Times of India.

Prim-ministrul Narendra Modi a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor, exprimându-și regretul pentru pierderile suferite.

„Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața. I-am solicitat miniștrilor ... să se deplaseze de urgență la fața locului pentru a accelera și a supraveghea operațiunile de salvare...”, a declarat MK Stalin, ministrul-șef al statului Tamil Nadu, într-o postare pe X.

Industria petardelor este larg răspândită în India, fiind strâns legată de sărbători și evenimente importante, precum festivalul Diwali sau nunțile. Totuși, astfel de incidente sunt frecvente, în special din cauza nerespectării normelor de siguranță și a aplicării insuficiente a reglementărilor în domeniu.

Un caz similar a avut loc luna trecută în vestul țării, unde o explozie într-o altă fabrică de petarde s-a soldat cu 17 morți, evidențiind riscurile majore din acest sector.