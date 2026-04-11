Explozie pe piața imobiliară din Europa: Ungaria urcă peste 20% la prețul locuințelor, România - peste media UE

Prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au continuat să crească în ultimul trimestru al anului 2025, însă evoluția rămâne inegală între state. La nivelul UE, creșterea medie a fost de 5,5%, potrivit Eurostat, pe fondul îmbunătățirii condițiilor de finanțare și al revenirii cumpărătorilor în piață după perioada dobânzilor ridicate.

Orașul Budapesta Foto: pixabay
Orașul Budapesta Foto: pixabay

Specialiștii explică această tendință prin stabilizarea ratelor de dobândă, care a readus la cumpărare o parte dintre cei care amânaseră achizițiile imobiliare în anii anteriori, potrivit euronews.

Ungaria, liderul scumpirilor din UE

Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețurilor locuințelor, de 21,2%. Analiștii pun avansul pe seama programelor guvernamentale de subvenționare a achizițiilor imobiliare, care au stimulat atât cererea internă, cât și investițiile.

În zona euro, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Portugalia (+18,9%), Croația (+16,1%) și Spania (+12,9%).

Cererea internațională a avut un rol esențial, fiind susținută de migrația pentru stil de viață, achizițiile de locuințe de vacanță și investițiile străine, inclusiv din partea nomazilor digitali și a pensionarilor.

În Portugalia, presiunea pe prețuri a fost amplificată de oferta limitată din marile orașe Lisabona și Porto, dar și de programele de garantare a creditelor pentru tineri.

Creșteri de peste 10% au fost înregistrate și în Slovacia (12,8%), Bulgaria (12,6%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) și Cehia (10,4%).

Regiunea a fost susținută de creșterea economică și investițiile în infrastructură, ceea ce a menținut cererea ridicată pe piața imobiliară.

România, peste media UE

România a raportat o creștere de 6,7%, peste media europeană de 5,5%, dar sub nivelul unor state din regiune.

Comparativ, Danemarca a înregistrat un avans de 7,6%, iar Irlanda de 7%.

Finlanda este singura piață din cele analizate unde prețurile locuințelor au scăzut, cu 3,1% față de anul anterior.

Germania a consemnat o creștere modestă, de 3%, iar Franța de doar 1%, ambele piețe continuând să se redreseze după corecțiile din 2023–2024.

