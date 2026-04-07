Video Explozie devastatoare lângă Podul Americilor din Panama: patru răniți și o persoană dispărută. Imagini șocante surprind o minge de foc imensă

Explozie lângă Podul Americilor din Panama City: un incendiu de combustibil pe un petrolier aflat în apropiere a declanșat un efect de domino, cuprinzând mai multe vehicule și provocând flăcări uriașe. Patru persoane au fost rănite, iar o persoană este dată dispărut.

Imaginile de la fața locului arată flăcări uriașe care s-au ridicat deasupra șoselei, în timp ce șoferii încercau să se retragă.

Cel puțin cinci vehicule de urgență au intervenit rapid, pompierii și echipele de salvare încercând să stingă incendiul și să răcească rezervoarele de combustibil pentru a preveni alte explozii.

Două persoane cu arsuri de gradul II au fost salvate și tratate la fața locului, iar doi pompieri au suferit arsuri de gradul I și II, fiind transportați la spital.

Echipele de intervenție continuă căutările pentru o persoană posibil blocată în zona afectată, fără a exista informații suplimentare despre aceasta, potrivit presei internaționale.

Ca măsură de precauție, autoritățile au închis temporar Podul Americilor, o arteră vitală de 1.654 de metri care traversează intrarea în Canalul Panama, pentru a permite evaluări tehnice ale structurii și pentru a asigura siguranța publică.

Ministerul Lucrărilor Publice a precizat că podul va rămâne închis până la confirmarea stării sale de siguranță.

„Această măsură preventivă a fost luată pentru a asigura siguranța șoferilor în timp ce echipe specializate efectuează inspecții tehnice pentru a verifica starea podului”, a declarat ministerul, adăugând că podul va rămâne închis până când va fi considerat sigur.

Cauza exploziei este în continuare investigată, iar operațiunile de recuperare și evaluările de siguranță sunt în desfășurare.