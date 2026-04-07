Panică într-un apartament din Sectorul 3: o trotinetă electrică lăsată la încărcat a explodat

Un incendiu violent a izbucnit luni dimineață, într-un apartament situat la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. O trotinetă electrică lăsată la încărcat peste noapte a explodat.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 07:30 și a fost extrem de puternică, spărgând geamurile locuinței și smulgând ușa din balamale. Flăcările s-au extins rapid, iar fumul dens a cuprins casa scării.

Vecinii, alertați de zgomotul exploziei, s-au autoevacuat de teama extinderii incendiului la alte apartamente. Unii dintre ei au sunat imediat la 112 și au încercat să-i avertizeze și pe ceilalți locatari să părăsească locuințele.

Proprietarul locuinței, un tânăr care obișnuia să încarce trotineta în dormitor, a încercat să stingă focul, însă s-a ars la mâini. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri.

Pompierii interveniți la fața locului au reușit să lichideze incendiul în aproximativ o oră, împiedicând propagarea flăcărilor la alte locuințe. Cu toate acestea, apartamentul afectat a fost distrus aproape în totalitate.

Pericolul bateriilor litiu-ion

Specialiștii atrag atenția asupra pericolului reprezentat de bateriile litiu-ion, utilizate la trotinete electrice și alte dispozitive similare. O simplă defecțiune a unei celule poate declanșa o reacție în lanț, ducând la supraîncălzire sau chiar explozie.

Pentru a preveni astfel de incidente, autoritățile recomandă evitarea încărcării nesupravegheate, mai ales pe timpul nopții, folosirea exclusivă a încărcătoarelor originale și amplasarea dispozitivelor departe de materiale inflamabile, conform Click!.

În cazul în care bateria prezintă semne de supraîncălzire sau începe să scoată fum, utilizatorii sunt sfătuiți să se îndepărteze imediat și să apeleze numărul de urgență 112.

Astfel de incidente nu sunt izolate. În București, anul trecut, au fost raportate mai multe incendii provocate de trotinete electrice, iar un caz similar, produs în urmă cu doi ani la Iași, a dus la distrugerea fațadei unui bloc.