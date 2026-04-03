Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Evaluarea serviciilor secrete americane privind capacitățile de drone și rachete ale Iranului

Război în Orientul Mijlociu
În ciuda bombardamentelor susținute ale SUA și Israelului asupra infrastructurii militare iraniene, o parte semnificativă a capacităților de rachete și drone ale țării rămâne intactă, potrivit unor evaluări recente ale serviciilor de informații americane, dezvăluite pentru CNN de către surse informate cu privire la concluzii.

SUA au lovit un pod din vestul Teheranului FOTO profimedia
Aproximativ jumătate dintre lansatoarele de rachete ale Iranului sunt încă operaționale, iar Iranul dispune încă mii de drone kamikaze - aproximativ 50% din arsenalul său de drone, au declarat trei surse pentru CNN. Evaluarea sugerează că Iranul continuă să reprezinte o amenințare serioasă pentru regiune, având abilitatea ca, în perioada următoare, să provoace haos absolut în întreaga regiune”, a spus una dintre surse.

Numărul total al lansatoarelor rămase poate include și sisteme care au devenit inaccesibile, nu neapărat distruse, cum ar fi cele îngropate sub pământ în urma bombardamentelor SUA și Israelului. Evaluările din ultimele zile ale  serviciilor secrete americane indică, de asemenea, faptul că o parte semnificativă din arsenalul de rachetele de croazieră de apărare de coastă al Iranului rămâne intact, menținând capacitatea țării de a amenința traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Aceste concluzii prezintă o imagine mai nuanțată asupra capabilităților Iranului comparativ cu declarațiile publice ale oficialilor americani, inclusiv ale președintelui Donald Trump, care a afirmat într-un discurs adresat națiunii miercuri că „abilitatea Iranului de a lansa rachete și drone este dramatic redusă, iar fabricile de armament și lansatoarele sunt distruse, mai având foarte puține rămase.”

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), până miercuri au fost lovite peste 12.300 de ținte din Iran. Sursele spun că aceste operațiuni au degradat capacitățile militare ale Iranului.

Cu toate acestea, Iranul păstrează un stoc considerabil de rachete, potrivit evaluărilor.

Oficialii Pentagonului au evidențiat public scăderea frecvenței atacurilor, mai degrabă decât distrugerea totală a capacităților. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat pe 19 martie că „atacurile cu rachete balistice împotriva forțelor noastre au scăzut cu 90% de la începutul conflictului, la fel și dronele de atac de unică folosință, așa-numitele drone kamikaze, în scădere cu 90%.”

Ca răspuns la aceste informații, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a respins relatările, afirmând că „surse anonime încearcă cu disperare să-l atace pe președintele Trump și să minimalizeze munca incredibilă a armatei Statelor Unite în atingerea obiectivelor Operațiunii Epic Fury.”

„Iată faptele: atacurile iraniene cu rachete balistice și drone au scăzut cu 90%, marina lor a fost distrusă, două treimi din facilitățile de producție sunt avariate sau distruse, iar Statele Unite și Israelul se bucură de o dominație aeriană covârșitoare asupra Iranului,” a spus ea. „Regimul terorist este decimat militar, iar situația sa disperată se agravează pe zi ce trece – singura lor speranță este să încheie un acord cu administrația președintelui Trump și să renunțe definitiv la ambițiile nucleare. În caz contrar, vor fi loviți mai dur decât oricând.”

De ce Iranul și-a păstrat capacitatea de a lansa rachete în pofida bombardamentelor SUA: Republica Islamică le-a depozitat în munți impenetrabili

Un alt oficial al administrației a adăugat că rachetele balistice ale Iranului sunt distruse rapid.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a contestat de asemenea informațiile, numindu-le „total eronate.”

„Armata Statelor Unite a aplicat o serie de lovituri devastatoare regimului iranian,” a spus Parnell. „Suntem mult înainte de calendar în îndeplinirea obiectivelor noastre militare: distrugerea arsenalului de rachete al Iranului, anihilarea marinei sale, eliminarea forțelor proxy și asigurarea că Iranul nu va putea obține niciodată o armă nucleară.”

Estimările Israelului

Oficialii israelieni estimează un procent mai mic de lansatoare iraniene operaționale - aproximativ 20% până la 25% - excluzându-le pe cele îngropate sau făcute inaccesibile în facilități subterane. Rețelele extinse de tuneluri ale Iranului au permis protejarea unor active esențiale și au complicat operațiunile de țintire.

Două surse au menționat că Iranul a utilizat eficient platforme mobile de lansare, trăgând și relocându-se rapid, ceea ce creează dificultăți de monitorizare, similare cu provocările întâmpinate de SUA în Yemen împotriva rebelilor Houthi.

SUA și Israelul au intensificat atacurile asupra intrărilor în tuneluri și asupra echipamentelor necesare pentru accesarea acestora. Annika Ganzeveld, de la American Enterprise Institute, a explicat că acestea includ buldozere și alte utilaje grele.

Evaluările serviciilor de infirmații vin în contextul în care SUA fac eforturi să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru comerțul global. Sistemele de rachete de coastă, care rămân în mare parte intacte, continuă să reprezinte o amenințare, mai ales că pot fi ascunse în subteran.

Deși marina convențională a Iranului a fost în mare parte distrusă, forțele navale separate ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) dețin în continuare capacități semnificative. O sursă a spus că IRGC deține încă „sute, dacă nu mii, de ambarcațiuni mici și vehicule navale fără pilot.”

CENTCOM a anunțat zilele trecute că peste 155 de nave iraniene au fost avariate sau distruse, însă analiștii subliniază că nu este întotdeauna clar la care forțe navale se face referire.

Marina IRG este în mare parte responsabilă pentru hărțuirea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, a spus Ganzeveld. „Există cu siguranță elemente care rămân - forțele proxy, precum și dronele - iar Iranul a demonstrat recent că încă are capacitatea de a ținti nave în strâmtoare.”

Pe măsură ce conflictul continuă, persistă întrebări legate de calendarul atingerii obiectivelor americane. Trump a sugerat că operațiunile ar putea fi finalizate în două până la trei săptămâni, însă o sursă familiarizată cu evaluarea serviciilor de informații și-a exprimat scepticismul.

„Putem continua să-i distrugem, nu mă îndoiesc de asta, dar ești complet rupt de realitate dacă îți închipui că se va termina în două săptămâni,” a spus sursa.

