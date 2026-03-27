Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
De ce Iranul și-a păstrat capacitatea de a lansa rachete în pofida bombardamentelor SUA: Republica Islamică le-a depozitat în munți impenetrabili

Război în Orientul Mijlociu
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut că forțele americane au distrus stocurile de rachete și drone ale Iranului, însă analize recente sugerează că Teheranul își ascunde activele cheie adânc în subteran, în orașe de rachete din munți puternic fortificate, relatează Intelinews.

FOTO X
FOTO X

Încă din primele zile ale conflictului, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a activat doctrina de Apărare Mozaicală Decentralizată, dispersând și ascunzând armele în interiorul munților de granit, dincolo de raza de acțiune a celor mai puternice muniții ale SUA.

De atunci, s-a conturat un joc de-a șoarecele și pisica. Potrivit analizelor open-source și imaginilor din satelit evaluate în ultimele săptămâni, Iranul a construit un vast complex de rachete balistice sub un munte de granit la sud de Yazd, ceea ce permite continuarea lansărilor în ciuda loviturilor repetate ale SUA și Israelului.

Analiștii au arătat că forțele iraniene scot dronele și rachetele din tuneluri subterane, le lansează, apoi se retrag din nou în siguranța munților. Deși forțele americane și israeliene răspund rapid odată ce lansările sunt detectate, loviturile lor s-au limitat în mare parte la deteriorarea intrărilor de la suprafață. Deși acestea pot fi blocate cu moloz, ele pot fi degajate în câteva zile, lăsând sistemele de armament din interior relativ neatinse.

„Iranul a construit o rețea de transport pentru rachete balistice în interiorul unui munte de granit la sud de Yazd”, a scris analistul Shanaka Anslem Perera pe X, descriind o rețea în care „șine automatizate transportă focoase și lansatoare mobile între hale de asamblare, depozite și între trei și zece ieșiri cu uși blindate, săpate în versantul muntelui la adâncimi de până la 500 de metri”.

Instalația Imam Hussein de lângă Yazd a fost vizată de mai multe ori - pe 1 martie, 6 martie și 17 martie, precum și în lovituri ulterioare - deteriorând infrastructura de la suprafață. Imaginile din satelit citate de analiști arată „intrări prăbușite, puțuri de ventilație lovite și infrastructură de suprafață distrusă”, însă „infrastructura care nu este vizibilă este intactă”.

La 20 martie, o rachetă balistică cu rază lungă lansată din complex ar fi eșuat în faza de propulsie și s-a prăbușit în apropiere de Yazd. Analiștii spun totuși că incidentul demonstrează o capacitate operațională funcțională. „Lansarea a eșuat. Faptul că a avut loc este dovada”, a declarat Perera, adăugând că „trei săptămâni de lovituri de precizie asupra intrărilor nu au împiedicat sistemul  din spatele lor să livreze o rachetă către o ieșire funcțională”.

Evaluări independente par să coroboreze cel puțin parțial aceste afirmații. CNN a relatat pe 22 martie că analiza imaginilor din satelit indică structuri de tuneluri bine organizate, în timp ce Alma Research a cartografiat părți ale rețelei. Forțele de Apărare ale Israelului estimează că aproximativ 60% din infrastructura de lansare a fost distrusă, în timp ce evaluările SUA sugerează că aproximativ jumătate din capacitate rămâne intactă.

Experții militari subliniază că adâncimea instalației reprezintă o provocare majoră. GBU-57 Massive Ordnance Penetrator - cea mai puternică bombă americană distrugătoare de buncăre, utilizată anterior în lovituri asupra instalațiilor nucleare iraniene - poate penetra aproximativ 60 de metri de beton armat sau circa 40 de metri de rocă. Această capacitate este mult sub adâncimea raportată de 500 de metri a tunelurilor din muntele de lângă Yazd. „Decalajul dintre bombă și tunel nu este o marjă de eroare. Este o imposibilitate fizică”, a spus Perera.

Proiectarea complexului permite continuarea operațiunilor chiar și după atacuri repetate, fiecare ușă blindată funcționând ca un punct de ieșire separat, iar rutele interne fiind modificate atunci când intrările sunt lovite. „IRGC nu s-a pregătit pentru acest război construind rachete. S-a pregătit construind linii ferate în interiorul munților”, a spus Perera, adăugând că aceste rute „continuă să livreze rachete către suprafață”.

