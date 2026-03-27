SUA ar fi distrus aproximativ o treime din arsenalele de rachete și drone ale Iranului

Surse din serviciile de informații americane au transmis vineri, 27 martie, că SUA pot confirma cu certitudine că aproximativ o treime din vastul arsenal de rachete al Iran a fost distrus.

Statutul unei alte treimi este mai puțin clar, însă bombardamentele au afectat probabil, au distrus sau au îngropat acele rachete în tuneluri și buncăre subterane, au precizat sursele, scrie The Guardian.

Una dintre surse a spus că evaluarea este similară și în cazul capacității de drone a Iranului, existând un anumit grad de certitudine că aproximativ o treime a fost distrusă.

Evaluarea arată că, deși majoritatea rachetelor Iranului sunt fie distruse, fie inaccesibile, Teheranul încă deține un arsenal semnificativ și ar putea recupera unele rachete îngropate sau avariate după încetarea luptelor.

Donald Trump a declarat joi că Iranul mai are „foarte puține rachete”. De asemenea, a transmis că suspendă temporar planurile de distrugere a facilităților energetice din Iran, oferind un răgaz de zece zile pentru continuarea negocierilor dintre cele două părți.

„La solicitarea Guvernului iranian, această declarație confirmă că suspend pentru 10 zile perioada de distrugere a centralelor energetice, până luni, 6 aprilie 2026, la ora 20:00. Discuțiile sunt în curs și, în ciuda afirmațiilor eronate din presa falsă și din alte surse, acestea decurg foarte bine”, a transmis Donald Trump.