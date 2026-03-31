Video Cel puțin zece explozii auzite la Ierusalim. Stare de alertă și în Emiratele Arabe Unite

Un jurnalist al AFP a auzit marți cel puțin 10 explozii deasupra Ierusalimului după ce armata israeliană a raportat că încearcă să intercepteze rachete lansate din Iran.

„Armata israeliană a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian. Sistemele de apărare sunt în acțiune pentru a intercepta această amenințare”, a precizat armata israeliană pe Telegram, înainte de a ridica alerta câteva minute mai târziu, scrie Agerpres.

Televiziunea de stat iraniană IRIB a anunțat la rândul ei că au fost lansate rachete în direcția Israelului.

În același timp, în noaptea de luni spre marți, cetățenii din Emiratele Arabe Unite au primit o alertă guvernamentală care anunța atacuri aeriene. Locuitorii au fost îndemnați să se refugieze la loc sigur și să urmărească informațiile primite de la autorități.

Ministerul de Interne al Emiratelor Arabe Unite a anunțat că „sistemele de apărare aeriană răspund la amenințările cu rachete”, îndemnând locuitorii să se refugieze „imediat într-un loc sigur, în cea mai apropiată clădire sigură, și să se țină la distanță de ferestre, uși și spații deschise”, potrivit comunicatului citat de publicația Gulf News.