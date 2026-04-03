Video Rachetele iraniene au lovit violent centrul Israelului. Un crater imens s-a format lângă o școală din orașul Petah Tikva

Iranul a lansat în noaptea de joi spre vineri, 2-3 aprilie, un atac cu rachete asupra orașului israelian Petah Tikva. Trei persoane au fost rănite, iar locuitorii spun că s-a format un crater mare lângă o școală.

În Petah Tikva, locuitorii au spus că au auzit explozii puternice deasupra unor turnuri rezidențiale din apropiere, după ce o rachetă iraniană a format un crater mare lângă o școală, scrie Jerusalem Post.

„Din intensitatea exploziei era clar că impactul avusese loc aproape de casa noastră”, a declarat un locuitor pentru Maariv.

„Am avut mare noroc că a căzut într-o zonă deschisă și că acum nu se țin cursuri, altfel s-ar fi putut transforma într-un dezastru major. Chiar și pentru cei obișnuiți cu sunetul exploziilor, asta a fost ceva neobișnuit.”

În Mazkeret Batya, o persoană a fost rănită ușor de cioburi, iar în Shadmot Mehola un incendiu a izbucnit la un grajd după căderea unor resturi de interceptare. În Petah Tikva, două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital.

Anterior, în Nahariya, o grădiniță a fost lovită într-un atac cu rachete al Hezbollah, care a provocat pagube și în alte zone, inclusiv la locuințe și afaceri.

Separat, în nordul Israelului, doi bărbați, de 85 și 34 de ani, au fost răniți joi dimineață în urma unui atac cu rachete al Hezbollah, a anunțat MDA.

Cei doi au fost evacuați la Centrul Medical Ziv din Safed, bărbatul de 34 de ani având o rană la cap, iar cel de 85 de ani o rană la una dintre mâini.

După atac, armata a transmis că acționează în zonele unde au fost semnalate căderi de șrapnel. Autoritățile le-au cerut oamenilor din zonele învecinate să evite locurile afectate.

După un nou val de rachete iraniene, care a declanșat sirene în mai multe zone din Israel, două persoane au fost rănite ușor de șrapnel, a anunțat MDA. Este vorba despre doi bărbați, de aproximativ 30 și 40 de ani, cu răni la spate și la cap.