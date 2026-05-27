Video Actorul Pierre Deny, cunoscut din serialul „Emily in Paris”, a murit la 69 de ani. Suferea de aceeași boală care l-a răpus, recent, pe Eric Dane

Actorul francez Pierre Deny, cunoscut publicului internațional pentru rolul său din serialul „Emily in Paris”, a murit luni, la vârsta de 69 de ani, din cauza unor probleme de sănătate.

Pierre Deny în urma unor complicații provocate de scleroza laterală amiotrofică (SLA), relatează publicația Variety.

Actorul francez l-a interpretat pe Louis de Leon, directorul casei de modă JVMA și tatăl lui Nicolas (Paul Forman), iubitul personajului Mindy (Ashley Park), în sezoanele 3 și 4 ale serialului produs de Netflix.

Vestea morții lui Deny a fost confirmată de fiica actorului, într-o declarație pentru Le Parisien:

„Cu profundă emoție, anunțăm moartea lui Pierre Deny, survenită luni, în urma unui episod brusc și sever de SLA”.

Cu o carieră de peste patru decenii, Pierre Deny a jucat în peste 100 de filme și seriale franceze, printre care „Une femme d'honneur”, „Julie Lescaut”, „L’Instit”, „Joséphine, ange gardien”, „La Nouvelle Maud”, „Camping Paradis” și „Braquo”.

Pe lângă aparițiile sale din „Emily in Paris”, Pierre Deny era foarte cunoscut în Franța pentru rolurile din telenovelele de lungă durată „Plus belle la vie” și „Demain nous appartient”, în care a apărut în peste 500 de episoade.

Între timp, filmările pentru sezonul al șaselea și ultimul al serialului „Emily in Paris” au început săptămâna trecută în Grecia.

Amintim că și actorul american Eric Dane a murit anul acesta, la vârsta de 53 de ani, tot în urma unei lupte rapide și agresive cu scleroza laterală amiotrofică (SLA).