Putin i-a sunat pe președintele iranian Masoud Pezeshkian și pe Netanyahu

Președintele rus Vladimir Putin a purtat vineri o convorbire telefonică cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, a anunțat Kremlinul.

Putin va continua eforturile de detensionare a situației din regiune, a declarat reporterilor purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov.

Vineri, Putin a discutat despre Iran și Orientul Mijlociu cu premierul israelian Benjamin Netanyahu într-o convorbire telefonică, potrivit Kremlinului, scrie The Times of Israel.

Rusia oferă sprijin semnificativ autorităților iraniene în eforturile acestora de a controla protestele de amploare din țară, fără a se implica deschis, relatează publicația Foreign Policy. Potrivit analizei, Moscova evită o intervenție militară directă, dar contribuie constant la consolidarea capacităților represive ale regimului de la Teheran, inclusiv prin livrări de armament și prin sprijin tehnologic pentru controlul informației.

Pe lângă asistența tehnică și militară, Rusia oferă Iranului și protecție diplomatică. În calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, Moscova poate bloca sau dilua inițiativele internaționale de sporire a presiunii asupra Teheranului, insistând că situația din Iran reprezintă o chestiune internă.