Miercuri, 27 Mai 2026
Război în Ucraina

Atacurile cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei provoacă tensiuni în NATO. Țările baltice se tem de efectele politice

Campania Ucrainei de atacuri cu drone asupra unor obiective din interiorul Rusiei începe să creeze dificultăți neașteptate pentru unii dintre cei mai apropiați aliați ai Kievului din NATO.

Dronele ucrainene au ajuns în statele baltice/FOTO:X

Potrivit oficialilor din regiune, Rusia ar folosi sisteme de război electronic pentru a bruia și devia dronele ucrainene către state vecine membre NATO, în special către țările baltice și Finlanda. Fenomenul ridică atât probleme de securitate, cât și riscuri politice sensibile pentru guvernele care au sprijinit constant Ucraina de la începutul războiului.

Mai mulți oficiali și personalități publice din regiune au avertizat că repetarea unor astfel de incidente ar putea afecta treptat susținerea publică pentru Ucraina, scrie kyivindependent.

Primele incidente majore au avut loc în martie, când mai multe drone s-au prăbușit pe teritoriul Finlandei. Autoritățile locale au confirmat ulterior că cel puțin una dintre ele era de origine ucraineană, iar Kievul și-a prezentat scuze oficial.

În luna mai, situația s-a repetat în Letonia, unde mai multe drone au pătruns dinspre Rusia în spațiul aerian leton. Una dintre ele s-a prăbușit în apropierea unui depozit petrolier din orașul de frontieră Rezekne.

Incidentul a generat tensiuni politice puternice la Riga și a alimentat dispute în interiorul coaliției de guvernare privind securitatea națională. Criza s-a amplificat până la anunțul demisiei premierului Evika Silina, făcut pe 14 mai.

La scurt timp, și Estonia s-a confruntat cu o situație similară. Pe 19 mai, un avion NATO a doborât pentru prima dată o dronă suspectată a fi ucraineană deasupra teritoriului estonian. Alte incidente asemănătoare au urmat în zilele următoare.

Oficialii regionali insistă însă că nu există indicii potrivit cărora Ucraina ar fi vizat intenționat state aliate. Toate incidentele s-au produs în contextul atacurilor lansate asupra unor ținte din nord-vestul Rusiei.

Ministerul ucrainean de Externe susține că Moscova folosește deliberat sisteme electronice pentru a redirecționa dronele spre teritoriul NATO.

„Rusia continuă să redirecționeze drone ucrainene către statele baltice prin mijloace de război electronic. Moscova face acest lucru intenționat, în paralel cu o propagandă intensificată”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației ucrainene, Heorhii Tykhyi.

După fiecare incident, oficiali ruși au încercat să prezinte situația drept dovada că Ucraina sau chiar statele NATO ar destabiliza securitatea regională.

Serviciul rus de informații externe SVR a mers mai departe, lansând acuzații potrivit cărora dronele ucrainene ar utiliza teritoriul leton pentru atacuri împotriva Rusiei. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a sugerat chiar că statele baltice ar trebui să invoce articolul 5 al NATO împotriva Ucrainei.

Mesajele fac parte, potrivit oficialilor europeni, dintr-o strategie mai amplă a Moscovei de a provoca fricțiuni între Kiev și aliații săi occidentali.

Situația este cu atât mai delicată cu cât Finlanda și statele baltice s-au numărat printre cei mai vocali susținători ai Ucrainei, oferind sprijin militar și financiar consistent și susținând politici dure împotriva Kremlinului.

Repetarea incidentelor ar putea influența percepția publică

Fostul președinte estonian Toomas Hendrik Ilves a avertizat că repetarea incidentelor ar putea influența percepția publică.

„Cine își dorește drone care intră pe teritoriul țării sale?”, a declarat acesta, adăugând că fenomenul ar putea afecta în timp opinia publică dacă va continua.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a afirmat că Tallinnul a transmis Kievului necesitatea unui control mai strict asupra operațiunilor cu drone pentru a evita consecințe politice în statele aliate.

Și ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Ucrainei „mai multă precizie” pentru a nu alimenta provocările rusești.

Conștient de sensibilitatea subiectului, Kievul a încercat să limiteze efectele diplomatice ale incidentelor. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a anunțat că Ucraina este pregătită să colaboreze direct cu Finlanda și statele baltice pentru prevenirea unor situații similare.

Uniunea Europeană a recunoscut, la rândul său, creșterea riscurilor și a subliniat necesitatea consolidării mecanismelor comune de apărare aeriană și anti-drone.

În ciuda tensiunilor, oficialii baltici insistă că responsabilitatea principală aparține Rusiei.

Secretarul general al Ministerului estonian de Externe, Jonatan Vseviov, a declarat că populația înțelege cauza reală a incidentelor.

„Motivul pentru care dronele zboară în regiune este războiul de agresiune al Rusiei. A fost o alegere făcută la Moscova, nu la Kiev”, a spus acesta.

Un oficial leton a transmis un mesaj similar, afirmând că Ucraina are dreptul la autoapărare și că problema apare din continuarea războiului declanșat de Rusia.

