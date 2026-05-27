Criză diplomatică la Roma. Meloni, în conflict simultan cu Trump și Netanyahu: „Când te comporți ca un chelner, șeful te tratează ca atare”

Guvernul condus de Giorgia Meloni pare să își fi ajustat tonul în relațiile cu Statele Unite și Israel, pe fondul episoadelor recente care au tensionat raporturile cu doi dintre cei mai importanți aliați ai Italiei.

Doi parlamentari italieni, Claudio Borghi, senator partidului politic Liga și Arturo Scotto, deputat al Partidului Democrat, au analizat, într-o dezbatere la Euronews, posibila reorientare a politicii externe italiene.

Fricțiuni cu Israelul

Punctul culminant al tensiunilor cu guvernul lui Netanyahu a fost apelul Italiei la sancțiuni europene împotriva ministrului israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir.

Decizia a venit după apariția unui videoclip în care acesta îi ironiza și insulta pe activiștii Flotilei Global Sumud, reținuți și încătușați.

Episodul se adaugă criticilor deja formulate de Roma privind raidurile israeliene din Liban.

Distanțare față de Donald Trump

În paralel, relația dintre Meloni și președintele american Donald Trump s-a răcit vizibil.

Premierul italian a condamnat atacurile lui Trump la adresa Papei Leo al XIV-lea, calificându-le drept „inacceptabile”. Mai mult, Giorgia Meloni a ignorat apelul liderului de la Casa Albă de a susține militar o intervenție împotriva Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

„Când te comporți ca un chelner, șeful te tratează ca atare. Exact asta i s-a întâmplat Giorgiei Meloni. În momentul în care a încercat să se distanțeze puțin, Trump i-a arătat cine conduce”, a declarat Arturo Scotto, în cadrul dezbaterii.

Deputat al Partidului Democrat a susținut și ideea suspendării acordurilor comerciale cu Israelul.

„Italia are excedent comercial cu Israelul, deci ne-am sancționa singuri”

Claudio Borghi a respins însă această abordare.

„Sancțiunile economice se întorc de obicei împotriva celor care le impun. Italia are excedent comercial cu Israelul, deci ne-am sancționa singuri”, a spus senatorul.

Senatorul partidului Liga a reiterat sprijinul său pentru relații strânse cu Statele Unite și pentru retragerea Italiei din Uniunea Europeană.

Amintim că Donald Trump a criticat-o pe Giorgia Meloni într-un interviu acordat în aprilie publicației italiene Corriere della Sera, pe fondul tensiunilor legate de implicarea Italiei în criza din Strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă a subliniat că părerea lui despre Giorgia Meloni s-ar fi schimbat radical, în condițiile în care, cu doar o lună în urmă, o descria drept „o prietenă și un mare lider”.