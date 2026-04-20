Emiratele Arabe Unite acuză că peste 90% dintre țintele lovite de Iran au fost clădiri locuite de oameni, nu baze militare

Ministrul de stat al Emiratelor Arabe Unite a declarat duminică faptul că țara a fost lovită de peste 2.800 de rachete și drone în primele 40 de zile ale războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, adăugând că mai mult de 90% dintre ținte au fost infrastructuri civile.

Reem Al Hashimy, ministru de stat pentru cooperare internațională al EAU, a afirmat într-o intervenție de duminică dimineață la emisiunea „This Week” de la ABC că Iranul încearcă să distrugă „modelul de prosperitate și toleranță” al Emiratelor, potrivit POLITICO.

„Noi ne-am folosit bogăția petrolieră pentru a construi o putere economică. Ei și-au folosit resursele pentru programe nucleare dubioase, pentru rachete, drone, proxy-uri etc”, i-a declarat aceasta moderatorului Jonathan Karl. „Astfel, în timp ce noi am încercat să devenim — și am devenit — un actor internațional responsabil, la nivel global, ei sunt un stat paria. Iar scopul lor a fost să distrugă acest model, dar ne-au subestimat determinarea.”

Emiratele Arabe Unite s-au confruntat cu un val de atacuri din partea Iranului după ce SUA și Israel au lansat atacuri comune împotriva Teheranului, la sfârșitul lunii februarie. Deși statul din Golf — la fel ca multe dintre țările vecine — s-a opus inițial războiului, între timp și-a nuanțat poziția, încercând să evite escaladarea conflictului într-un război regional de amploare.

Întrebată dacă este de acord cu evaluarea președintelui Donald Trump potrivit căreia în Iran ar fi avut loc o schimbare de regim, Al Hashimy și-a exprimat scepticismul că liderii iranieni s-au schimbat în mod semnificativ.

„Știu că s-au schimbat anumite persoane. Există figuri diferite care ocupă în prezent funcții”, a spus ea. „Dar în ce măsură s-a schimbat caracterul Gărzii Revoluționare? Rămâne de văzut — deocamdată nu pare prea promițător.”

Trump a declarat duminică dimineață că SUA vor relua luni, în Pakistan, negocierile de pace cu oficiali iranieni, după ce o primă rundă de discuții nu a adus progrese semnificative. Inițial, liderul american i-a spus lui Karl că vicepreședintele JD Vance nu va participa la a doua rundă de negocieri, însă Casa Albă a revenit ulterior asupra acestei informații.

Președintele american amenințase anterior că va distruge infrastructura civilă a Iranului și că va elimina „o întreagă civilizație” dacă Teheranul nu acceptă să deschidă Strâmtoarea Hormuz, declarații care au stârnit reacții dure din partea democraților și a experților în drepturile omului. În intervenția de duminică la ABC, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a insistat că „toate opțiunile sunt pe masă”.

Întrebată dacă aceste amenințări îi provoacă îngrijorare, Al Hashimy a declarat că Emiratele consideră că este necesară o strategie de „presiune maximă” pentru a avansa, însă a subliniat că atacurile asupra civililor trebuie evitate.

„În cele din urmă, nu vrem să rănim poporul iranian — este foarte important de menționat acest lucru. Dar, în același timp, Garda Revoluționară este cea care a adoptat o poziție militară nu doar împotriva SUA și Israelului, ci și împotriva întregii regiuni în care operează, inclusiv împotriva statelor din Golf.”