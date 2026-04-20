search
Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

Emiratele Arabe Unite acuză că peste 90% dintre țintele lovite de Iran au fost clădiri locuite de oameni, nu baze militare

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Ministrul de stat al Emiratelor Arabe Unite a declarat duminică faptul că țara a fost lovită de peste 2.800 de rachete și drone în primele 40 de zile ale războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, adăugând că mai mult de 90% dintre ținte au fost infrastructuri civile.

Emiratele Arabe Unite s-au confruntat cu un val de atacuri din partea Iranului FOTO Shutterstock
Emiratele Arabe Unite s-au confruntat cu un val de atacuri din partea Iranului FOTO Shutterstock

Reem Al Hashimy, ministru de stat pentru cooperare internațională al EAU, a afirmat într-o intervenție de duminică dimineață la emisiunea „This Week” de la ABC că Iranul încearcă să distrugă „modelul de prosperitate și toleranță” al Emiratelor, potrivit POLITICO.

„Noi ne-am folosit bogăția petrolieră pentru a construi o putere economică. Ei și-au folosit resursele pentru programe nucleare dubioase, pentru rachete, drone, proxy-uri etc”, i-a declarat aceasta moderatorului Jonathan Karl. „Astfel, în timp ce noi am încercat să devenim — și am devenit — un actor internațional responsabil, la nivel global, ei sunt un stat paria. Iar scopul lor a fost să distrugă acest model, dar ne-au subestimat determinarea.”

Emiratele Arabe Unite s-au confruntat cu un val de atacuri din partea Iranului după ce SUA și Israel au lansat atacuri comune împotriva Teheranului, la sfârșitul lunii februarie. Deși statul din Golf — la fel ca multe dintre țările vecine — s-a opus inițial războiului, între timp și-a nuanțat poziția, încercând să evite escaladarea conflictului într-un război regional de amploare.

Întrebată dacă este de acord cu evaluarea președintelui Donald Trump potrivit căreia în Iran ar fi avut loc o schimbare de regim, Al Hashimy și-a exprimat scepticismul că liderii iranieni s-au schimbat în mod semnificativ.

„Știu că s-au schimbat anumite persoane. Există figuri diferite care ocupă în prezent funcții”, a spus ea. „Dar în ce măsură s-a schimbat caracterul Gărzii Revoluționare? Rămâne de văzut — deocamdată nu pare prea promițător.”

Trump a declarat duminică dimineață că SUA vor relua luni, în Pakistan, negocierile de pace cu oficiali iranieni, după ce o primă rundă de discuții nu a adus progrese semnificative. Inițial, liderul american i-a spus lui Karl că vicepreședintele JD Vance nu va participa la a doua rundă de negocieri, însă Casa Albă a revenit ulterior asupra acestei informații.

Președintele american amenințase anterior că va distruge infrastructura civilă a Iranului și că va elimina „o întreagă civilizație” dacă Teheranul nu acceptă să deschidă Strâmtoarea Hormuz, declarații care au stârnit reacții dure din partea democraților și a experților în drepturile omului. În intervenția de duminică la ABC, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a insistat că „toate opțiunile sunt pe masă”.

Întrebată dacă aceste amenințări îi provoacă îngrijorare, Al Hashimy a declarat că Emiratele consideră că este necesară o strategie de „presiune maximă” pentru a avansa, însă a subliniat că atacurile asupra civililor trebuie evitate.

„În cele din urmă, nu vrem să rănim poporul iranian — este foarte important de menționat acest lucru. Dar, în același timp, Garda Revoluționară este cea care a adoptat o poziție militară nu doar împotriva SUA și Israelului, ci și împotriva întregii regiuni în care operează, inclusiv împotriva statelor din Golf.”

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
