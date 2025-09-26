Majd Alshaghnobi, un adolescent de 15 ani din Gaza, a supraviețuit unei răni grave provocate de un obuz israelian și povestește cum a fost considerat mort înainte de a fi salvat, oferind o imagine rară asupra terorii trăite de copii în conflict.

În februarie 2024, în timp ce aștepta să primească făină, ca mulți alți copii din nordul Gaza, un obuz israelian i-a rănit grav fața, provocându-i leziuni puternice la maxilar și gură.

„Cineva m-a tras și m-a dus în siguranță”, a povestit băiatul de 15 ani pentru CNN. „Am fost pus în frigiderul morgii, pentru că ei credeau că sunt mort. Dar apoi mi-am mișcat mâna și i-am avertizat că sunt viu”.

Medicii palestinieni i-au cusut rănile într-o bucătărie, deoarece spitalele nu mai aveau săli de operație disponibile. Majd a străbătut apoi cartierele devastate până s-a reunit cu mama sa în sudul Gaza. „A fost greu. Mi-a fost foarte frică pentru că israelienii erau acolo”, a adăugat el.

Evacuare medicală și tratament în Marea Britanie

În iulie, Majd a fost evacuat în Marea Britanie printr-un program privat, fără sprijin financiar guvernamental. Marți, a fost supus unei operații de reconstrucție facială la Great Ormond Street Hospital, Londra.

„Cazul lui Majd oferă o privire rară asupra ororilor la care sunt supuși copiii în campania israeliană din Gaza”, spun ONG-urile. Peste 50.000 de copii au fost uciși sau răniți, iar Gaza are cel mai mare număr de copii cu membre amputate pe cap de locuitor, potrivit ONU.

Sistemul medical distrus și nevoia urgentă de intervenție

Aproape doi ani de bombardamente și restricții la frontieră, după atacurile conduse de Hamas din 7 octombrie 2023, au distrus sistemul de sănătate și au limitat accesul pacienților la îngrijire. Peste 700 de persoane au murit așteptând evacuarea medicală din Gaza, inclusiv aproape 140 de copii, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Între octombrie 2023 și iulie 2025, 7.642 de pacienți, dintre care 5.303 copii, au fost evacuați din Gaza, potrivit ONG-ului Medici Fără Frontiere (MSF). Regatul Unit a primit doar 0,03% din acești pacienți.

„O picătură într-un ocean”

După peste 700 de zile de război, părinții, medicii și agențiile ONU avertizează că copiii palestinieni se confruntă cu foame, teroare, vărsare de sânge și bombardamente continue. Unii „își doresc să moară pentru a se alătura părinților lor în rai”, potrivit MSF.

Chiar dacă Majd beneficiază de tratament avansat, „este doar o picătură într-un ocean” față de nevoile reale, spune Dr. Owase Jeelani, neurochirurg pediatric. „Sperăm că, dacă vom obține rezultatul dorit, acest lucru va deschide calea pentru mai mulți copii”.

Frații rămași în urmă

Frații săi mai mici, Muhammad, 14 ani, și Yusuf, 12 ani, sunt încă refugiați în nordul Gaza. „Dacă aș fi știut că războiul va reîncepe, nu i-aș fi lăsat în urmă”, a spus mama lor. „Acum sunt pe stradă. Să fiu departe de ei îmi sfâșie inima”.

Ofensiva militară actuală a Israelului în Gaza a pus trei spitale în afara funcțiunii, iar peste 320.000 de oameni au fost forțați să se mute în sudul orașului, potrivit ONU. Însă Felfel a spus că cei doi băieți nu își pot permite taxa de 3.000 de dolari pentru a se muta. „Casa lor nu mai există. Locurile sigure nu mai există. Acum sunt pe stradă. Să fiu departe de ei îmi sfâșie inima”.