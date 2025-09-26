search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Foto Ororile războiului din Gaza prin ochii unui adolescent: „Am fost pus în frigiderul morgii”

0
Război în Israel
0
Publicat:

Majd Alshaghnobi, un adolescent de 15 ani din Gaza, a supraviețuit unei răni grave provocate de un obuz israelian și povestește cum a fost considerat mort înainte de a fi salvat, oferind o imagine rară asupra terorii trăite de copii în conflict.

Ororile războiului din Gaza FOTO Profimedia
Imaginea 1/10: Ororile războiului din Gaza FOTO Profimedia
Ororile războiului din Gaza FOTO Profimedia
Ororile războiului din Gaza FOTO Profimedia
Ororile războiului din Gaza FOTO Profimedia
Palestinieni părăsesc Gaza FOTO Profimedia
Palestinieni părăsesc Gaza FOTO Profimedia
Fetiță de 7 ani afectată de foametea din Gaza FOTO Profimedia
Condițiile în care trăiesc palestinienii fugiți din Gaza în al-Mawasi FOTO Profimedia
Condițiile în care trăiesc palestinienii fugiți din Gaza în al-Mawasi FOTO Profimedia
Bombardamente israeliene orașul Gaza FOTO EPA EFE jpg
Bombardamente israeliene Fasia gaza FOTO EPA EFE jpg

În februarie 2024, în timp ce aștepta să primească făină, ca mulți alți copii din nordul Gaza, un obuz israelian i-a rănit grav fața, provocându-i leziuni puternice la maxilar și gură.

Cineva m-a tras și m-a dus în siguranță”, a povestit băiatul de 15 ani pentru CNN. „Am fost pus în frigiderul morgii, pentru că ei credeau că sunt mort. Dar apoi mi-am mișcat mâna și i-am avertizat că sunt viu”.

Medicii palestinieni i-au cusut rănile într-o bucătărie, deoarece spitalele nu mai aveau săli de operație disponibile. Majd a străbătut apoi cartierele devastate până s-a reunit cu mama sa în sudul Gaza. „A fost greu. Mi-a fost foarte frică pentru că israelienii erau acolo”, a adăugat el.

Evacuare medicală și tratament în Marea Britanie 

În iulie, Majd a fost evacuat în Marea Britanie printr-un program privat, fără sprijin financiar guvernamental. Marți, a fost supus unei operații de reconstrucție facială la Great Ormond Street Hospital, Londra.

Cazul lui Majd oferă o privire rară asupra ororilor la care sunt supuși copiii în campania israeliană din Gaza”, spun ONG-urile. Peste 50.000 de copii au fost uciși sau răniți, iar Gaza are cel mai mare număr de copii cu membre amputate pe cap de locuitor, potrivit ONU.

Sistemul medical distrus și nevoia urgentă de intervenție 

Aproape doi ani de bombardamente și restricții la frontieră, după atacurile conduse de Hamas din 7 octombrie 2023, au distrus sistemul de sănătate și au limitat accesul pacienților la îngrijire. Peste 700 de persoane au murit așteptând evacuarea medicală din Gaza, inclusiv aproape 140 de copii, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Între octombrie 2023 și iulie 2025, 7.642 de pacienți, dintre care 5.303 copii, au fost evacuați din Gaza, potrivit ONG-ului Medici Fără Frontiere (MSF). Regatul Unit a primit doar 0,03% din acești pacienți.

„O picătură într-un ocean” 

După peste 700 de zile de război, părinții, medicii și agențiile ONU avertizează că copiii palestinieni se confruntă cu foame, teroare, vărsare de sânge și bombardamente continue. Unii „își doresc să moară pentru a se alătura părinților lor în rai”, potrivit MSF.

Chiar dacă Majd beneficiază de tratament avansat, „este doar o picătură într-un ocean” față de nevoile reale, spune Dr. Owase Jeelani, neurochirurg pediatric. „Sperăm că, dacă vom obține rezultatul dorit, acest lucru va deschide calea pentru mai mulți copii”.

  Frații rămași în urmă

Frații săi mai mici, Muhammad, 14 ani, și Yusuf, 12 ani, sunt încă refugiați în nordul Gaza. „Dacă aș fi știut că războiul va reîncepe, nu i-aș fi lăsat în urmă”, a spus mama lor. „Acum sunt pe stradă. Să fiu departe de ei îmi sfâșie inima”.

Ofensiva militară actuală a Israelului în Gaza a pus trei spitale în afara funcțiunii, iar peste 320.000 de oameni au fost forțați să se mute în sudul orașului, potrivit ONU. Însă Felfel a spus că cei doi băieți nu își pot permite taxa de 3.000 de dolari pentru a se muta. „Casa lor nu mai există. Locurile sigure nu mai există. Acum sunt pe stradă. Să fiu departe de ei îmi sfâșie inima”.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
VIDEO AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă formațiunea
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
observatornews.ro
image
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
playtech.ro
image
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alex Băluță, primele imagini din America
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Probleme pentru românii care au rate la bancă. IRCC crește
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Asasinatul lui Charlie Kirk și prostia lui Dan Tănasă
actualitate.net
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Lucrări de refacere a Planșeului Unirii (© Facebook / Primaria Sectorului 4)
Elemente de construcție anterioară, descoperite în timpul lucrărilor de a Planșeului Unirii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!