Trump, ultimatum pentru Hamas: „Nu vom tolera nicio întârziere!” Planul de pace pentru Gaza, în 72 de ore

Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, 4 octombrie, mișcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.

Emisarul său pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, se află în Egipt pentru a finaliza discuțiile privind condițiile de eliberare a ostaticilor, a anunțat Casa Albă.

Într-un mesaj pe platforma Truth Social, Trump s-a declarat satisfăcut că „Israelul a pus capăt temporar bombardamentelor pentru a da eliberării ostaticilor şi unui acord de pace o şansă să se realizeze”.

Totuşi, armata israeliană a continuat operațiunile în Fâșia Gaza, unde Apărarea civilă, sub autoritatea Hamas, a anunțat un bombardament nocturn „violent” soldat cu șase morți.

Trump a subliniat că Hamas trebuie să acţioneze rapid, avertizând că „în caz contrar toate opţiunile vor fi luate în calcul”. El a exclus „orice rezultat în care Gaza ar continua să reprezinte o ameninţare” pentru Israel.

Planul său prevede încetarea focului, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor, retragerea etapizată a armatei israeliene din Gaza, dezarmarea Hamas şi exilul combatanţilor săi.

Hamas a semnalat disponibilitatea de a elibera toţi ostaticii rămaşi şi de a preda administraţia Fâşiei Gaza unui guvern palestinian independent, dar a respins cerinţele de dezarmare şi de excludere de la guvernare.

Israelul a anunţat că este pregătit să implementeze imediat prima fază a planului, axată pe eliberarea ostaticilor, dar a menţinut operaţiunile defensive în Gaza.

Emisarul Steve Witkoff şi Jared Kushner se află în Egipt pentru a finaliza negocierile privind eliberarea celor 48 de ostatici rămaşi, dintre care 20 sunt consideraţi în viaţă. Aceste discuţii reprezintă prima fază a planului de 21 de puncte propus de Trump pentru încheierea războiului din Gaza.

Trump a dat Hamas termen până duminică seară pentru a accepta planul, avertizând că, în caz contrar, vor fi luate măsuri severe.