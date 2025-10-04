Trump, ultimatum pentru Hamas: „Nu vom tolera nicio întârziere!” Planul de pace pentru Gaza, în 72 de ore

search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Publicat:

Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, 4 octombrie, mișcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.

Donald Trump FOTO: Profimedia
Donald Trump FOTO: Profimedia

Emisarul său pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, se află în Egipt pentru a finaliza discuțiile privind condițiile de eliberare a ostaticilor, a anunțat Casa Albă.

Într-un mesaj pe platforma Truth Social, Trump s-a declarat satisfăcut că „Israelul a pus capăt temporar bombardamentelor pentru a da eliberării ostaticilor şi unui acord de pace o şansă să se realizeze”.

Totuşi, armata israeliană a continuat operațiunile în Fâșia Gaza, unde Apărarea civilă, sub autoritatea Hamas, a anunțat un bombardament nocturn „violent” soldat cu șase morți.

Trump a subliniat că Hamas trebuie să acţioneze rapid, avertizând că „în caz contrar toate opţiunile vor fi luate în calcul”. El a exclus „orice rezultat în care Gaza ar continua să reprezinte o ameninţare” pentru Israel.

Planul său prevede încetarea focului, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor, retragerea etapizată a armatei israeliene din Gaza, dezarmarea Hamas şi exilul combatanţilor săi.

Hamas a semnalat disponibilitatea de a elibera toţi ostaticii rămaşi şi de a preda administraţia Fâşiei Gaza unui guvern palestinian independent, dar a respins cerinţele de dezarmare şi de excludere de la guvernare.

Israelul a anunţat că este pregătit să implementeze imediat prima fază a planului, axată pe eliberarea ostaticilor, dar a menţinut operaţiunile defensive în Gaza.

Emisarul Steve Witkoff şi Jared Kushner se află în Egipt pentru a finaliza negocierile privind eliberarea celor 48 de ostatici rămaşi, dintre care 20 sunt consideraţi în viaţă. Aceste discuţii reprezintă prima fază a planului de 21 de puncte propus de Trump pentru încheierea războiului din Gaza.

Trump a dat Hamas termen până duminică seară pentru a accepta planul, avertizând că, în caz contrar, vor fi luate măsuri severe. 

SUA

