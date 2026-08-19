 Doi alpinști dispăruți acum 34 de ani în Elveția, găsiți după topirea unui ghețar | adevarul.ro
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Doi alpinști dispăruți acum 34 de ani în Elveția, găsiți după topirea unui ghețar

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Trupurile a doi alpiniști care au dispărut în urmă cu 34 de ani au fost găsite după ce au ieșit la suprafață în urma topirii ghețarului Trift, a anunțat miercuri poliția cantonală din Valais, Elveția.

Ghețarul Trift din Elveția
Ghețarul Trift din Elveția FOTO: X

Pe 26 iulie, un drumeț a semnalat prezența a două trupuri pe ghețarul Trift din sudul țării, aflat în apropierea graniței cu Italia, potrivit Le Figaro.

Trupurile au fost transportate la Institutul de Medicină Legală al Spitalului Valais, din Sion, pentru a fi identificate.

„O comparație directă a profilurilor ADN a permis stabilirea oficială a faptului că este vorba despre doi alpiniști dispăruți în regiunea Weissmies din 1992”, a precizat poliția din Valais.

Cei doi bărbați erau cetățeni belgieni și aveau 39, respectiv 41 de ani la momentul dispariției.

O listă cu persoane dispărute din 1925

Poliția cantonală din Valais deține o listă a persoanelor dispărute din 1925, majoritatea fiind dispărute în zone montane sau în cursuri de apă.

Pe măsură ce ghețarii se retrag, se întâmplă ca rămășițele unor persoane dispărute în munți cu zeci de ani în urmă să iasă la iveală.

În 2025, oasele unui alpinist dispărut în 1994 au fost găsite în masivul Obergabelhorn, în apropiere de Zermatt, în Valais.

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