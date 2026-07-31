O amplă operațiune de căutare și salvare este în desfășurare în Pakistan. Zece alpiniști din mai multe țări au dispărut în urma unei avalanșe produse pe Broad Peak (8.047 de metri), unul dintre cele mai înalte și periculoase vârfuri din lume. Salvatorii au recuperat până acum patru trupuri, în timp ce alți șase alpiniști, printre care și celebrul Nirmal Purja, sunt în continuare dați dispăruți.

Potrivit autorităților pakistaneze, avalanșa s-a produs în timpul ascensiunii, la mare altitudine, iar grupul a pierdut legătura radio cu tabăra de bază imediat după incident.

Vremea îngreunează operațiunile de salvare

Intervenția este extrem de dificilă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a altitudinii de peste 6.600 de metri la care acționează echipele de salvare, relatează CNN.

Autoritățile au mobilizat două elicoptere ale armatei și echipe specializate, însă operațiunile sunt îngreunate de vremea schimbătoare și de terenul dificil din masivul Karakorum.

Expediția era formată din zece alpiniști din Nepal, Pakistan, Oman, Statele Unite și China.

Nirmal Purja, printre cei dispăruți

Printre persoanele căutate se află și Nirmal Purja, cunoscut în întreaga lume sub numele de „Nims Dai”, unul dintre cei mai apreciați alpiniști ai generației sale.

Născut în Nepal și stabilit în Marea Britanie, Purja a devenit celebru în 2019, după ce a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în doar 189 de zile, stabilind atunci un record mondial. Performanța sa a fost prezentată în documentarul Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible.

Alpinistul a făcut parte și din echipa care a realizat prima ascensiune reușită pe timp de iarnă a muntelui K2, considerat unul dintre cele mai dificile vârfuri de pe glob.

Broad Peak, unul dintre cei mai periculoși munți ai lumii

Situat în lanțul muntos Karakorum, în apropierea graniței dintre Pakistan și China, Broad Peak este al 12-lea cel mai înalt munte din lume.

Deși este considerat mai ușor decât K2, vârful rămâne extrem de periculos din cauza avalanșelor, schimbărilor bruște de vreme și a dificultății intervențiilor de salvare la altitudini de peste 8.000 de metri.

Operațiunea de căutare va continua.