Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, rănit grav și cu fața desfigurată în urma atacului ameriano-israelian. Dar este implicat în decizii strategice privind războiul și negocierile cu SUA

Război în Orientul Mijlociu
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se află în continuare în proces de recuperare după răni severe, inclusiv traumatisme faciale și la nivelul membrelor inferioare, suferite în atacul aerian care, la începutul războiului, i-a ucis tatăl, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate cercului său de putere.

Mojtaba Khamenei, noul ayatollah al Iranului
Potrivit acestora, lovitura asupra complexului liderului suprem din centrul Teheranului a provocat leziuni grave, inclusiv desfigurarea feței și afectarea semnificativă a unuia sau ambelor picioare.

Liderul funcționează de la distanță, în plin război

În ciuda gravității rănilor, Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este conștient, stabil și implicat în procesul decizional, susțin aceleași surse, care au solicitat anonimatul din motive de securitate.

Acesta participă la ședințe cu oficiali de rang înalt prin conferințe audio și este implicat în decizii strategice privind războiul și negocierile cu Statele Unite.

Problema capacității sale reale de a conduce statul iranian apare într-un moment critic, în care Iranul se află într-una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii, iar discuțiile de pace cu SUA urmează să înceapă sâmbătă la Islamabad.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste informații.

Liderul „invizibil” al Iranului

De la atacul aerian și preluarea atribuțiilor tatălui său, în martie, Mojtaba Khamenei nu a mai apărut public în nicio imagine, înregistrare video sau audio. Locația exactă și starea sa medicală rămân necunoscute publicului.

Reprezentanții Iranului la Națiunile Unite nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind starea sa sau absența din spațiul public.

Atacul care a schimbat conducerea de la Teheran

Potrivit surselor citate, Mojtaba Khamenei a fost rănit pe 28 februarie, în prima zi a războiului declanșat de SUA și Israel. În același atac a fost ucis tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la conducerea Iranului din 1989.

În bombardament au fost uciși și alți membri ai familiei, inclusiv soția, cumnatul și cumnata noului lider suprem.

Până în prezent, autoritățile iraniene nu au oferit detalii oficiale despre amploarea rănilor. Totuși, presa de stat l-a descris ulterior drept „janbaz” — termen folosit în Iran pentru persoanele grav rănite în război.

Confirmări indirecte și informații din exterior

Informațiile privind starea sa medicală se suprapun cu declarații făcute anterior de oficiali americani. Secretarul apărării, Pete Hegseth, afirma la mijlocul lunii martie că liderul iranian ar fi fost „rănit și posibil desfigurat”.

Vicepreședintele Vance se confruntă cu un test de înaltă performanță al abilităților de negociere cu Iranul

Surse din cadrul serviciilor de informații americane au indicat, de asemenea, că acesta ar fi pierdut un picior, însă aceste date nu au fost confirmate oficial. Nici CIA și nici biroul premierului israelian nu au comentat situația.

Un lider fără autoritatea tatălui său

Experții spun că, indiferent de starea sa fizică, Mojtaba Khamenei nu deține încă autoritatea consolidată de care se bucura tatăl său, notează Jerusalem Post.

Analistul Alex Vatanka, de la Middle East Institute, consideră că noul lider nu are, cel puțin deocamdată, capacitatea de a exercita controlul absolut asupra aparatului de stat.

Va fi o voce importantă, dar nu decisivă”, afirmă el, subliniind că influența sa trebuie încă validată în interiorul sistemului.

Puterea reală: Gardienii Revoluției

Deși este perceput ca o figură de continuitate, puterea efectivă din Iran pare să fie împărțită. Gardienii Revoluției, structura militară și politică esențială a regimului, ar avea un rol decisiv în configurarea conducerii actuale.

Mojtaba Khamenei, potrivit unor surse iraniene, a construit în ultimii ani relații strânse cu această structură, în perioada în care a activat în cercul de putere al tatălui său.

Totuși, viziunea sa politică rămâne neclară, iar analiștii susțin că nu există încă o direcție ideologică proprie bine conturată.

Apariții limitate și mesaje controlate

Prima sa comunicare publică în calitate de lider suprem a avut loc pe 12 martie, când un mesaj scris a fost citit la televiziunea de stat. Acesta a cerut închiderea Strâmtorii Hormuz și a avertizat statele din regiune privind prezența bazelor americane.

Ulterior, au fost publicate doar mesaje scrise ocazionale, inclusiv unul de Anul Nou persan, în care a numit anul 2025 „anul rezistenței”.

Întrebarea care circulă în Iran: „Unde este Mojtaba?”

În lipsa aparițiilor publice, absența liderului a alimentat valuri de speculații în mediul online iranian. Pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie circulă teorii privind starea sa reală și structura de putere din Teheran.

Unul dintre meme-urile virale înfățișează un scaun gol sub un reflector, însoțit de întrebarea: „Unde este Mojtaba?”.

Discreție, securitate și control

În același timp, susținători ai regimului afirmă că absența sa este o măsură de securitate, în contextul atacurilor aeriene americane și israeliene care au decimat o parte a conducerii iraniene.

„De ce ar apărea public? Ca să devină o țintă?”, a comentat un membru al miliției Basij din Qom, reflectând o poziție răspândită în rândul aparatului de securitate.

În acest climat de incertitudine, Iranul pare condus din umbră, între discreție forțată, fragilitate politică și o luptă pentru stabilitatea unui sistem aflat sub presiune fără precedent.

