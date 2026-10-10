De ce nu se ieftinesc carburanții, deși Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă. Adevărul din spatele crizei care lovește șoferii din întreaga lume

Deși traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz a fost reluat după blocajele provocate de războiul cu Iranul, prețurile la carburanți continuă să se mențină la niveluri record. Costurile de transport, atacurile asupra infrastructurii petroliere, restricțiile la export și reducerea stocurilor globale continuă să împingă prețurile în sus.

Reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz nu a calmat piața carburanților Foto: Shutterstock

În Statele Unite, prețul benzinei a ajuns la 4,36 dolari pe galon, cel mai ridicat pentru această perioadă a anului, iar motorina se află foarte aproape de maximul istoric atins luna trecută, arată o analiză CNN

Experții susțin că problema nu mai este legată doar de accesul petrolului pe piață, ci de o criză energetică globală alimentată de conflicte militare, costuri uriașe de transport și stocuri aflate la minime,

„Războaiele nu s-au încheiat. Nu există pace”

Potrivit analiștilor, redeschiderea Strâmtorii Hormuz a ajutat la reluarea exporturilor, însă riscurile de securitate din regiune au rămas extrem de ridicate.

„Războaiele nu s-au încheiat. Nu există pace. Sistemul energetic este în continuare constrâns”, a declarat Jan Stuart, strateg global pe energie la Piper Sandler.

Pe lângă conflictul dintre SUA și Iran, piața este afectată de atacurile rebelilor Houthi asupra transportului maritim din Marea Roșie și de loviturile cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor din Rusia.

Costul de transport a explodat

Una dintre principalele explicații pentru menținerea prețurilor ridicate este creșterea fără precedent a costurilor de transport.

Dacă anul trecut închirierea unui superpetrolier pe ruta Golful Persic - China costa în jur de 65.000 de dolari pe zi, înainte de izbucnirea războiului cu Iran tariful urcase la 230.000 de dolari zilnic, iar în prezent costul a ajuns la 1,6 milioane de dolari pe zi.

„Este o nebunie”, a comentat Tom Kloza, consilier-șef pe energie la Gulf Oil. „Dacă deții un petrolier, ești într-o situație excelentă, atât timp cât nava scapă neatinsă de război”.

Însă nu toate navele au acest noroc. În ultimele zile, mai multe vase comerciale, inclusiv petroliere, au raportat lovituri cu proiectile în Strâmtoarea Hormuz.

Costurile suplimentare nu se rezumă la transportul naval. Companiile sunt obligate să ofere sume considerabile marinarilor care acceptă să traverseze zonele de conflict.

Potrivit datelor citate de CNN, unii armatori oferă până la 25.000 de dolari pentru o singură cursă, sumă care poate depăși salariul anual al unui marinar.

Prime de asigurare uriașe

În același timp, primele de asigurare au crescut spectaculos. Producătorii de petrol plătesc în prezent între 30 și 40 de milioane de dolari pentru o călătorie dus-întors prin Strâmtoarea Hormuz.

Diferența dintre prețul „de pe hârtie” și costul real al petrolului

Specialiștii atrag atenția că există o diferență semnificativă între prețul petrolului tranzacționat pe piețele financiare și costul efectiv al livrării fizice.

Dacă în trecut transportul unui baril de petrol din Golful Persic costa aproximativ 2 dolari, acum costul a urcat la circa 33 de dolari pe baril.

„Prețul scoaterii acelui petrol din regiune este incredibil de mare”, a explicat Tom Kloza.

Acest cost suplimentar se reflectă direct în prețurile plătite de consumatori la pompă.

Rafinăriile, o altă verigă aflată sub presiune

Pe lângă costurile logistice, sistemul energetic mondial se confruntă simultan cu mai multe crize.

Atacurile cu drone ale Ucrainei afectează rafinării din Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de motorină. În încercarea de a evita deficitul intern, Rusia a limitat exporturile de combustibili, iar China a adoptat măsuri similare.

În prezent, rafinăriile din SUA sunt printre puținele care funcționează la capacitate ridicată, însă unele intră în perioade programate de mentenanță. În plus, uraganul Isaias ar putea complica și mai mult situația dacă va afecta infrastructura petrolieră de pe coasta Golfului Mexic.

„Nu mai avem rezerve de siguranță”

Un alt motiv pentru care piața rămâne tensionată este reducerea accentuată a stocurilor comerciale și strategice de combustibili. Aceste rezerve au acționat ca un amortizor în timpul crizei, însă au fost consumate masiv în ultimele luni.

„Nu mai avem rezerve de siguranță”, a avertizat Stuart.

Când se va calma piața carburanților

Analiza arată că reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz nu a fost suficientă pentru calmarea pieței carburanților

Pentru o relaxare reală a pieței ar fi nevoie ca „toate cele trei războaie să se încheie, deși nici două din trei nu ar fi rău”, rezumă Tom Kloza.