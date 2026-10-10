 De ce nu se ieftinesc carburanții, deși Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă. Adevărul din spatele crizei care lovește șoferii din întreaga lume | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 10 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

De ce nu se ieftinesc carburanții, deși Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă. Adevărul din spatele crizei care lovește șoferii din întreaga lume

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Deși traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz a fost reluat după blocajele provocate de războiul cu Iranul, prețurile la carburanți continuă să se mențină la niveluri record. Costurile de transport, atacurile asupra infrastructurii petroliere, restricțiile la export și reducerea stocurilor globale continuă să împingă prețurile în sus.

Reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz nu a calmat piața carburanților
Reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz nu a calmat piața carburanților Foto: Shutterstock

În Statele Unite, prețul benzinei a ajuns la 4,36 dolari pe galon, cel mai ridicat pentru această perioadă a anului, iar motorina se află foarte aproape de maximul istoric atins luna trecută,  arată o analiză CNN

Experții susțin că problema nu mai este legată doar de accesul petrolului pe piață, ci de o criză energetică globală alimentată de conflicte militare, costuri uriașe de transport și stocuri aflate la minime,

„Războaiele nu s-au încheiat. Nu există pace”

Potrivit analiștilor, redeschiderea Strâmtorii Hormuz a ajutat la reluarea exporturilor, însă riscurile de securitate din regiune au rămas extrem de ridicate.

„Războaiele nu s-au încheiat. Nu există pace. Sistemul energetic este în continuare constrâns”, a declarat Jan Stuart, strateg global pe energie la Piper Sandler.

Pe lângă conflictul dintre SUA și Iran, piața este afectată de atacurile rebelilor Houthi asupra transportului maritim din Marea Roșie și de loviturile cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor din Rusia.

Costul de transport a explodat

Una dintre principalele explicații pentru menținerea prețurilor ridicate este creșterea fără precedent a costurilor de transport.

Dacă anul trecut închirierea unui superpetrolier pe ruta Golful Persic - China costa în jur de 65.000 de dolari pe zi, înainte de izbucnirea războiului cu Iran tariful urcase la 230.000 de dolari zilnic, iar în prezent costul a ajuns la 1,6 milioane de dolari pe zi.

„Este o nebunie”, a comentat Tom Kloza, consilier-șef pe energie la Gulf Oil. „Dacă deții un petrolier, ești într-o situație excelentă, atât timp cât nava scapă neatinsă de război”.

Însă nu toate navele au acest noroc. În ultimele zile, mai multe vase comerciale, inclusiv petroliere, au raportat lovituri cu proiectile în Strâmtoarea Hormuz.

Costurile suplimentare nu se rezumă la transportul naval. Companiile sunt obligate să ofere sume considerabile marinarilor care acceptă să traverseze zonele de conflict.

Potrivit datelor citate de CNN, unii armatori oferă până la 25.000 de dolari pentru o singură cursă, sumă care poate depăși salariul anual al unui marinar.

Prime de asigurare uriașe

În același timp, primele de asigurare au crescut spectaculos. Producătorii de petrol plătesc în prezent între 30 și 40 de milioane de dolari pentru o călătorie dus-întors prin Strâmtoarea Hormuz.

Diferența dintre prețul „de pe hârtie” și costul real al petrolului

Specialiștii atrag atenția că există o diferență semnificativă între prețul petrolului tranzacționat pe piețele financiare și costul efectiv al livrării fizice.

Dacă în trecut transportul unui baril de petrol din Golful Persic costa aproximativ 2 dolari, acum costul a urcat la circa 33 de dolari pe baril.

„Prețul scoaterii acelui petrol din regiune este incredibil de mare”, a explicat Tom Kloza.

Acest cost suplimentar se reflectă direct în prețurile plătite de consumatori la pompă.

Rafinăriile, o altă verigă aflată sub presiune

Pe lângă costurile logistice, sistemul energetic mondial se confruntă simultan cu mai multe crize.

Atacurile cu drone ale Ucrainei afectează rafinării din Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de motorină. În încercarea de a evita deficitul intern, Rusia a limitat exporturile de combustibili, iar China a adoptat măsuri similare.

În prezent, rafinăriile din SUA  sunt printre puținele care funcționează la capacitate ridicată, însă unele intră în perioade programate de mentenanță. În plus, uraganul Isaias ar putea complica și mai mult situația dacă va afecta infrastructura petrolieră de pe coasta Golfului Mexic.

„Nu mai avem rezerve de siguranță”

Un alt motiv pentru care piața rămâne tensionată este reducerea accentuată a stocurilor comerciale și strategice de combustibili. Aceste rezerve au acționat ca un amortizor în timpul crizei, însă au fost consumate masiv în ultimele luni.

Nu mai avem rezerve de siguranță”, a avertizat Stuart.

Când se va calma piața carburanților

Analiza arată că reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz nu a fost suficientă pentru calmarea pieței carburanților

Pentru o relaxare reală a pieței ar fi nevoie ca „toate cele trei războaie să se încheie, deși nici două din trei nu ar fi rău”, rezumă Tom Kloza.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
digi24.ro
image
Ce i s-a întâmplat unei femei care stătea la coadă la Sfânta Parascheva, în Iași: „Ea mi-a descoperit. Mulțumesc că sunt bine”
stirileprotv.ro
image
Incredibila poveste neștiută a banditului Soroiu. Securitatea îi ceruse să-l elimine pe disidentul Paul Goma, la Paris
gandul.ro
image
Și-a UCIS soția și acum este CONDAMNAT la închisoare PE VIAȚĂ
mediafax.ro
image
Sfat pentru Gigi Becali: „FCSB și-a meritat soarta! Fratele meu, Gigione, să mai lase fotbalul și să-și vadă de afaceri!”
fanatik.ro
image
Un judecător i-a restituit coada de topor suveranistului care a cerut poporului „să intre peste” votanții Elenei Lasconi
libertatea.ro
image
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
digisport.ro
image
Fructul parfumat al toamnei care are puține calorii. Costă între 6-8 lei kilogramul
click.ro
image
Doi români au primit 17.000.000 de dolari în SUA pentru o idee care produce bani din comentariile de pe rețelele sociale
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Unde ajunge fiecare ban de pe bonul pe care îl primim la supermarket
observatornews.ro
image
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
cancan.ro
image
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
newsweek.ro
image
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
prosport.ro
image
Problema de matematică de la PISA care îi pune în dificultate și pe adulți. Ce procent dintre triunghiuri este albastru?
playtech.ro
image
Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi la echipa naţională? “Avem nevoie de rezultate, nu de discursuri! Dacă Gică renunţă, e cea mai pragmatică soluţie!”
fanatik.ro
image
Avionul viitorului: JetZero prezintă un aparat fără ferestre, capabil să transporte până la 250 de pasageri pe distanțe de 9.260 km. Când este planificat primul zbor?
ziare.com
image
Prima reacție tranșantă, după ce Mircea Sandu i-a găsit înlocuitor lui Răzvan Burleanu
digisport.ro
image
De ce miroase urât chiuveta din bucătărie, chiar dacă este curată. Trucurile simple care elimină problema
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Vedeta din România agasată de un șofer în trafic: Se masturba la volan în timp ce se uita la mine VIDEO ȘOC
romaniatv.net
image
Când intră pensiile pe card în luna octombrie. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Anca Serea, jignită când era cu copilul de mână: „A folosit apelative ca gioarsă, nebună, chioampă”. De la ce a pornit conflictul
click.ro
image
Probleme pentru Anda Adam! Datorii de peste un milion de lei la una dintre firmele sale. Soțul artistei, din nou în instanță
click.ro
image
Ce se întâmplă cu banii din pensia privată dacă titularul moare. Cine îi moștenește și ce acte sunt necesare
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marina Almășan, așa cum n-ai mai văzut-o! În ce ipostază s-a pozat: „Femeile de carieră au și astfel de fațete”
image
Anca Serea, jignită când era cu copilul de mână: „A folosit apelative ca gioarsă, nebună, chioampă”. De la ce a pornit conflictul

OK! Magazine

image
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa