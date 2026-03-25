Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
De ce Iranul l-a cerut pe JD Vance la masa negocierilor și îi respinge pe Steve Witkoff și Jared Kushner

Iranul a cerut ca vicepreședintele american JD Vance să participe direct la negocieri, în încercarea de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, după ce președintele Donald Trump a transmis autorităților iraniene un plan de încetare a focului în 15 puncte.

JD Vance, vicepreședintele SUA/FOTO:EPA/EFE
JD Vance, vicepreședintele SUA/FOTO:EPA/EFE

Potrivit unor oficiali iranieni citați în presă, Teheranul preferă dialogul cu Vance, considerând că alți emisari americani de rang înalt, precum Steve Witkoff și Jared Kushner, nu mai sunt credibili în urma unor negocieri anterioare.

Surse apropiate discuțiilor au declarat că Vance este perceput ca fiind mai orientat spre încheierea conflictului, spre deosebire de Kushner, Witkoff sau secretarul de stat Marco Rubio. Unele evaluări merg mai departe, sugerând că oficialii iranieni îi consideră pe unii dintre acești negociatori drept responsabili pentru eșecurile anterioare.

Teheranul consideră că Witkoff și Kushner simbolizează negocieri nereușite din perioada anterioară escaladării militare dintre Statele Unite, Israel și Iran, și nu ar contribui constructiv în actualul context.

Potrivit unor relatări media, emisarii iranieni refuză reluarea discuțiilor cu aceștia, deși recunosc că, în final, nu vor avea control asupra componenței delegației americane.

Casa Albă a transmis că doar președintele Statelor Unite decide cine reprezintă Washingtonul la negocieri

Casa Albă a transmis că doar președintele Statelor Unite decide cine reprezintă Washingtonul la negocieri, deși Donald Trump a sugerat anterior că JD Vance ar putea juca un rol central în aceste discuții.

Președintele Donald Trump a afirmat marți că Iranul a renunțat la ambițiile sale nucleare, precizând că atât vicepreședintele JD Vance, cât și secretarul de stat Marco Rubio conduc negocierile de pace.

În paralel, surse indică faptul că se lucrează la un cadru de negocieri care ar include o încetare a focului de o lună, perioadă în care părțile ar încerca să ajungă la un acord mai amplu.

Planul în 15 puncte, inspirat dintr-un acord anterior privind Gaza, ar prevedea, printre altele, dezmembrarea capacităților nucleare și de rachete cu rază lungă ale Iranului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea sprijinului pentru grupări armate din regiune. În schimb, Iranul ar urma să beneficieze de relaxarea sancțiunilor și de sprijin pentru dezvoltarea unui program nuclear civil.

Speculații privind posibile negocieri în Islamabad

Potrivit unor informații din presă, planul ar fi fost transmis de Pakistan autorităților iraniene, cu un termen limită de 24 de ore pentru răspuns.

Deși Donald Trump a afirmat recent că Iranul ar fi renunțat la ambițiile sale nucleare și că negocierile progresează, oficiali iranieni au respins aceste declarații, negând existența unor discuții active.

În același timp, ostilitățile continuă. Lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene au fost urmate de atacuri cu rachete balistice lansate de Teheran asupra unor ținte din regiune.

Există, totuși, speculații privind posibile negocieri în Islamabad, deși mai multe surse consideră puțin probabil ca acestea să se materializeze în viitorul imediat.

Negocieri reale sau joc de imagine?

Mesaje contradictorii de la Washington și Teheran și o ofensivă mediatică intensă din partea Washingtonului conturează un tablou confuz al războiului cu Iranul, care pare să intre într-o nouă fază.

Ce prevede cadrul de pace în 15 puncte propus de SUA în discuțiile cu Iranul. Provocările noilor negocieri

Președintele american Donald Trump vorbește despre negocieri „care merg bine”, dar liderii iranieni resping categoric aceste afirmații și, în același timp, ridică ștacheta condițiilor pentru orice posibil acord.

„Pauză energetică” și presiune diplomatică

Într-o mișcare care sugerează o recalibrare temporară a strategiei, Donald Trump a anunțat o „armistițiu energetic” de cinci zile – perioadă în care infrastructura energetică a Iranului nu va fi vizată de atacuri.

În paralel, liderul de la Casa Albă a insistat că, prin intermediul unor state terțe, Washingtonul a identificat interlocutori dispuși să negocieze un acord care să satisfacă cerințele SUA, dar și interesele Israelului, în special în ceea ce privește programul nuclear iranian.

Ofensivă de imagine și „interlocutori misterioși”

Declarațiile lui Donald Trump au venit în valuri, susținute de postări pe rețelele sociale și intervenții publice. Președintele american a sugerat că discuțiile au loc cu un „lider respectat” din Iran, fără a-i dezvălui identitatea, și că un acord ar fi aproape.

În acest context, au apărut informații potrivit cărora interlocutorul ar fi Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian.

Piețele reacționează imediat

Declarațiile contradictorii au avut un impact direct asupra piețelor energetice. Inițial, prețul petrolului a scăzut abrupt, pe fondul speranțelor privind o detensionare a conflictului.

Ulterior, tendința s-a inversat, iar cotațiile au revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril, pe măsură ce investitorii au reevaluat riscurile.

Oscilațiile reflectă incertitudinea profundă din jurul conflictului: negocierile invocate de Washington rămân neconfirmate, iar realitatea din teren indică mai degrabă o escaladare decât o apropiere de pace.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman l-ar fi îndemnat pe Trump să continue războiul cu Iranul

În plan regional, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ar fi încurajat continuarea presiunii asupra Iranului, descriind conflictul drept o oportunitate strategică majoră.

Deși Washingtonul susține că există progrese diplomatice, situația rămâne volatilă, iar perspectivele unei dezescaladări rapide sunt incerte, în contextul intereselor divergente și al intensificării militare din regiune.

Timp câștigat sau strategie militară

Prelungirea ultimatumului oferă, teoretic, o șansă pentru un armistițiu. În practică, ea pare să servească și obiective militare.

Statele Unite își consolidează prezența în regiune, trimițând două grupuri navale și mii de pușcași marini, în timp ce unități de elită, precum Divizia 82 Aeropurtată, sunt în stare de alertă.

În acest context, întrebarea nu mai este doar cu cine negociază Donald Trump, ci dacă negocierile sunt, într-adevăr, menite să oprească războiul — sau doar să câștige timp pentru următoarea etapă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
stirileprotv.ro
image
Produsul de post consumat zilnic de români, iefinit cu 37% începând de astăzi, în toate magazinele Kaufland
gandul.ro
image
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
mediafax.ro
image
„L-am întrebat pe Dani Coman cine e. Nu știam pe cine votez”. Ironiile lui Mihai Stoica după alegerile de la FRF
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Jurgen Klopp: ”Prefer s-o preiau pe Atletico! Scuze, Real, trebuia să suni înainte”. Afirmația face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
observatornews.ro
image
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
cancan.ro
image
Fondul de pensii al unui român a scăzut cu 700 lei în 14 zile. Cum afectează războiul pilonul 2 de pensii?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Ora de vară 2026. De ce este mai greu de suportat de organism decât în toamnă și cum îți revii rapid
playtech.ro
image
Cum l-a păcălit George Copos pe Traian Băsescu. „Genial”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
digisport.ro
image
VIDEO Primul oraș din România care deja se pregătește pentru anul 2050: proiectul care va stârni invidie în regiune
stiripesurse.ro
image
Caz șocant de femicid în România. Un bărbat din Mureș i-a luat viața soției sale, apoi a anunțat preotul
kanald.ro
image
Imaginile care fac înconjurul internetului. Cum au fost filmați Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de anunțul divorțului. Cu ochii în lacrimi, vizibil afectați: nimic nu prevestea separarea
wowbiz.ro
image
Cupolă de aer polar în România. ANM anunță ploi și frig până la Paște: Schimbările vor începe din noaptea de joi spre vineri
romaniatv.net
image
Mesaje creștine de Buna Vestire 2026. Ce poți să le transmiți prietenilor și apropiaților tăi
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
click.ro
image
Tradițiile de Buna Vestire pe care românii le respectă și în ziua de astăzi. Ce trebuie făcut pentru a avea noroc tot anul
click.ro
image
Horoscop miercuri, 25 martie. Săgetătorii trebuie să discute neapărat cu partenerii despre cheltuieli
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Jeremy Meeks foto Instagram jpg
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”

OK! Magazine

image
Fiul lui Audrey Hepburn spune cât de îngrijorat e privind noul film despre mama lui: „Nu sunt sigur cum poți...”

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii