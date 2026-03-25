De ce Iranul l-a cerut pe JD Vance la masa negocierilor și îi respinge pe Steve Witkoff și Jared Kushner

Iranul a cerut ca vicepreședintele american JD Vance să participe direct la negocieri, în încercarea de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, după ce președintele Donald Trump a transmis autorităților iraniene un plan de încetare a focului în 15 puncte.

Potrivit unor oficiali iranieni citați în presă, Teheranul preferă dialogul cu Vance, considerând că alți emisari americani de rang înalt, precum Steve Witkoff și Jared Kushner, nu mai sunt credibili în urma unor negocieri anterioare.

Surse apropiate discuțiilor au declarat că Vance este perceput ca fiind mai orientat spre încheierea conflictului, spre deosebire de Kushner, Witkoff sau secretarul de stat Marco Rubio. Unele evaluări merg mai departe, sugerând că oficialii iranieni îi consideră pe unii dintre acești negociatori drept responsabili pentru eșecurile anterioare.

Teheranul consideră că Witkoff și Kushner simbolizează negocieri nereușite din perioada anterioară escaladării militare dintre Statele Unite, Israel și Iran, și nu ar contribui constructiv în actualul context.

Potrivit unor relatări media, emisarii iranieni refuză reluarea discuțiilor cu aceștia, deși recunosc că, în final, nu vor avea control asupra componenței delegației americane.

Casa Albă a transmis că doar președintele Statelor Unite decide cine reprezintă Washingtonul la negocieri, deși Donald Trump a sugerat anterior că JD Vance ar putea juca un rol central în aceste discuții.

Președintele Donald Trump a afirmat marți că Iranul a renunțat la ambițiile sale nucleare, precizând că atât vicepreședintele JD Vance, cât și secretarul de stat Marco Rubio conduc negocierile de pace.

În paralel, surse indică faptul că se lucrează la un cadru de negocieri care ar include o încetare a focului de o lună, perioadă în care părțile ar încerca să ajungă la un acord mai amplu.

Planul în 15 puncte, inspirat dintr-un acord anterior privind Gaza, ar prevedea, printre altele, dezmembrarea capacităților nucleare și de rachete cu rază lungă ale Iranului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea sprijinului pentru grupări armate din regiune. În schimb, Iranul ar urma să beneficieze de relaxarea sancțiunilor și de sprijin pentru dezvoltarea unui program nuclear civil.

Speculații privind posibile negocieri în Islamabad

Potrivit unor informații din presă, planul ar fi fost transmis de Pakistan autorităților iraniene, cu un termen limită de 24 de ore pentru răspuns.

Deși Donald Trump a afirmat recent că Iranul ar fi renunțat la ambițiile sale nucleare și că negocierile progresează, oficiali iranieni au respins aceste declarații, negând existența unor discuții active.

În același timp, ostilitățile continuă. Lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene au fost urmate de atacuri cu rachete balistice lansate de Teheran asupra unor ținte din regiune.

Există, totuși, speculații privind posibile negocieri în Islamabad, deși mai multe surse consideră puțin probabil ca acestea să se materializeze în viitorul imediat.

Negocieri reale sau joc de imagine?

Mesaje contradictorii de la Washington și Teheran și o ofensivă mediatică intensă din partea Washingtonului conturează un tablou confuz al războiului cu Iranul, care pare să intre într-o nouă fază.

Președintele american Donald Trump vorbește despre negocieri „care merg bine”, dar liderii iranieni resping categoric aceste afirmații și, în același timp, ridică ștacheta condițiilor pentru orice posibil acord.

„Pauză energetică” și presiune diplomatică

Într-o mișcare care sugerează o recalibrare temporară a strategiei, Donald Trump a anunțat o „armistițiu energetic” de cinci zile – perioadă în care infrastructura energetică a Iranului nu va fi vizată de atacuri.

În paralel, liderul de la Casa Albă a insistat că, prin intermediul unor state terțe, Washingtonul a identificat interlocutori dispuși să negocieze un acord care să satisfacă cerințele SUA, dar și interesele Israelului, în special în ceea ce privește programul nuclear iranian.

Ofensivă de imagine și „interlocutori misterioși”

Declarațiile lui Donald Trump au venit în valuri, susținute de postări pe rețelele sociale și intervenții publice. Președintele american a sugerat că discuțiile au loc cu un „lider respectat” din Iran, fără a-i dezvălui identitatea, și că un acord ar fi aproape.

În acest context, au apărut informații potrivit cărora interlocutorul ar fi Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian.

Piețele reacționează imediat

Declarațiile contradictorii au avut un impact direct asupra piețelor energetice. Inițial, prețul petrolului a scăzut abrupt, pe fondul speranțelor privind o detensionare a conflictului.

Ulterior, tendința s-a inversat, iar cotațiile au revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril, pe măsură ce investitorii au reevaluat riscurile.

Oscilațiile reflectă incertitudinea profundă din jurul conflictului: negocierile invocate de Washington rămân neconfirmate, iar realitatea din teren indică mai degrabă o escaladare decât o apropiere de pace.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman l-ar fi îndemnat pe Trump să continue războiul cu Iranul

În plan regional, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ar fi încurajat continuarea presiunii asupra Iranului, descriind conflictul drept o oportunitate strategică majoră.

Deși Washingtonul susține că există progrese diplomatice, situația rămâne volatilă, iar perspectivele unei dezescaladări rapide sunt incerte, în contextul intereselor divergente și al intensificării militare din regiune.

Timp câștigat sau strategie militară

Prelungirea ultimatumului oferă, teoretic, o șansă pentru un armistițiu. În practică, ea pare să servească și obiective militare.

Statele Unite își consolidează prezența în regiune, trimițând două grupuri navale și mii de pușcași marini, în timp ce unități de elită, precum Divizia 82 Aeropurtată, sunt în stare de alertă.

În acest context, întrebarea nu mai este doar cu cine negociază Donald Trump, ci dacă negocierile sunt, într-adevăr, menite să oprească războiul — sau doar să câștige timp pentru următoarea etapă.