Un complex chimic din Rusia a fost lovit de drone la peste 1.600 km de front: nori negri de fum ridicați deasupra instalației

Un complex chimic din regiunea Perm, Rusia, a fost ținta unui atac cu drone, în urma căruia au fost raportate incendii și posibile explozii.

Complexul chimic Metafrax Chemicals, unul dintre cei mai mari producători de metanol din Rusia, ar fi fost vizat în atac. Potrivit focus, distanța mare față de linia frontului a fost remarcată ca un element semnificativ.

„Este important că distanța de la granița cu Ucraina până la acest combinat este de peste 1.600 de kilometri”, se arată într-o postare pe Telegram.

Același canal susține că obiectivul are relevanță industrială în lanțul de producție chimică: „Uzina produce substanțe utilizate în producția de explozibili și componente pentru arme”.

În zona atacată a fost raportat un incendiu, însă autoritățile ruse nu au confirmat public amploarea pagubelor.

De asemenea, un incendiu a izbucnit și la Centrul de cercetare Irgiredmet, din Irkutsk (Siberia) instituție specializată în tehnologii pentru extracția și prelucrarea metalelor prețioase și rare.

În ultimele zile, în spațiul public rus au mai fost raportate incidente similare, inclusiv explozii în zona Novorossiisk, unde a fost afectat un terminal petrolier, dar și un atac asupra unei facilități din regiunea Luhansk ocupată temporar.