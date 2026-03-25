Rachetele Iranului ridică semne de întrebare: Ar putea ajunge până în marile capitale ale Europei?

Rachetele lansate recent de Iran către baza militară comună a Statelor Unite și Marea Britanie din Diego Garcia au stârnit îngrijorări privind capacitățile reale ale arsenalului iranian, în special în ceea ce privește raza de acțiune, scrie BBC.

Potrivit ministrului britanic al Apărării, John Healey, două rachete au fost lansate vinerea trecută către baza din Oceanul Indian: una a eșuat, iar cealaltă a fost interceptată. Diego Garcia se află la aproape 4.000 de kilometri de Iran, iar tentativa a alimentat temerile că Teheranul ar putea viza, cel puțin teoretic, și capitale europene precum Londra sau Paris.

Rază mai mare decât cea declarată

Deși Iranul a susținut anterior că și-a limitat unilateral raza rachetelor la aproximativ 2.000 de kilometri, datele recente sugerează o capacitate mai mare. Racheta care a eșuat ar fi parcurs circa 3.000 de kilometri, iar Israel susține că unele rachete iraniene pot ajunge chiar la 4.000 de kilometri.

Acest lucru ar însemna că nu doar Diego Garcia, ci și o mare parte din Europa continentală ar putea intra în raza de acțiune.

Totuși, majoritatea rachetelor folosite frecvent de Iran sunt balistice cu rază scurtă, de până la 3.000 de kilometri, utilizate în ultimele săptămâni în atacuri asupra Israelului și statelor din Golf.

Ce tip de rachete ar putea fi folosite

Nu este clar ce tip de rachete au fost lansate către Diego Garcia. Expertul Sidharth Kaushal, de la Royal United Services Institute, spune că ar putea fi vorba despre o variantă a rachetei Khorramshahr, cu o rază de peste 2.000 km.

„Raza poate fi ușor dublată dacă se folosește un focos mult mai ușor”, a explicat acesta, adăugând însă că impactul ar fi limitat în acest caz.

O altă posibilitate este adaptarea unor rachete din programul spațial iranian, precum Qaem 100, considerate sisteme cu utilizare dublă.

Cu toate acestea, experții spun că Iranul nu dispune, cel puțin în prezent, de un număr mare de rachete balistice cu rază medie sau lungă.

Ar putea fi vizate Londra sau Paris?

Teoretic, unele rachete iraniene ar putea ajunge până în Europa, însă specialiștii subliniază că acest scenariu este limitat de mai mulți factori.

„Este posibil ca o rachetă iraniană să poată ajunge la Londra”, a declarat Kaushal, explicând că raza poate fi extinsă prin reducerea greutății focosului. Totuși, acest lucru ar diminua semnificativ capacitatea de distrugere.

Aceeași opinie este împărtășită de analistul Decker Eveleth, care atrage atenția asupra limitărilor tehnice.

„Este adevărat că o rachetă poate ajunge la Londra, dar nu va putea fi țintită cu mare precizie”, a spus acesta, subliniind că, pe măsură ce crește distanța, apar erori de ghidaj și scade acuratețea.

„Aș spune că nivelul de risc pentru Londra este destul de scăzut”, a adăugat el.

Sisteme de apărare în Europa

În eventualitatea unui astfel de scenariu, Europa beneficiază de unele sisteme de apărare antirachetă. În timpul administrației Barack Obama, SUA au instalat sisteme Aegis Ashore în Polonia și România, parte a scutului NATO.

Aceste sisteme folosesc interceptoare similare celor utilizate de marina americană pentru a neutraliza rachete balistice.

Cu toate acestea, Marea Britanie are capacități mai limitate de apărare împotriva rachetelor balistice, aspect recunoscut în strategia sa recentă de apărare.

Capacitate limitată, dar risc strategic

Faptul că Iranul a lansat doar două rachete către Diego Garcia sugerează că abilitatea sa de a lovi ținte aflate la distanțe foarte mari este încă limitată.

Totuși, experții avertizează că amenințarea nu trebuie ignorată. Justin Crump, analist în cadrul companiei Sibylline, subliniază că lecția principală nu ține doar de tehnologie.

„Iranul este încă capabil să surprindă SUA și Israelul după trei săptămâni de bombardamente. Forțele sale pot fi slăbite, dar nu sunt înfrânte”, a declarat el pentru BBC.

În concluzie, deși scenariul unor atacuri iraniene asupra Europei rămâne puțin probabil și limitat din punct de vedere militar, evoluțiile recente indică faptul că programul balistic al Teheranului este mai avansat decât se credea anterior, ceea ce ridică noi semne de întrebare pentru securitatea regională și globală.