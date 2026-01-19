Cutremur de magnitudine 6 în nordul Pakistanului: un mort și mai multe locuințe prăbușite

search
Un bărbat a murit, iar mai multe locuințe s-au prăbușit în urma unui seism cu magnitudinea 6, produs luni în regiunea Kashmir din nord-vestul Pakistanului, a anunțat Centrul Seismologic European Mediteraneean (EMSC), notează Reuters. 

Potrivit EMSC, cutremurul s-a produs la o adâncime de 35 de kilometri. Cele mai afectate zone se află în provincia Gilgit-Baltistan, din nordul țării, unde mai multe case construite din lut s-au prăbușit sau au suferit avarii.

Ministrul regional al Informațiilor, Ghulam Abbas, a declarat că roci desprinse de pe versanți au lovit mai multe drumuri de acces și o autostradă importantă, îngreunând circulația. Acesta a precizat că agențiile guvernamentale au mobilizat utilaje pentru degajarea șoselelor.

Victima și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o rocă în timp ce se afla pe un drum din zonă, a mai spus oficialul.

În lume

