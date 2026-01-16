Video Tragedie în Bacău. Doi frați găsiți carbonizați în urma unui incendiu care le-a mistuit casa

O femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, frați, au murit carbonzați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor din localitatea Gura Văii, județul Bacău, a luat foc.

Incendiul s-a produs în comuna Gura Văii, din județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri.

Au intervenit pompierii de la ISU Bacău cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 mp, scrie Mediafax.

Din păcate, în urma incendiului au rezultat două victime, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și o femeie de aproximativ 43 de ani, ambele carbonizate. Cele două victime erau frați.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum sau un burlan deteriorat.