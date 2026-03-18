Giuleștiul a fost „ciopârțit” la comisii! Liderul Rapid, sancționat aspru pentru meciul cu Universitatea Cluj

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) a sancționat clubul Rapid București cu o amendă de 60.000 de lei și cu închiderea a zece sectoare ale Stadionului Giulești la următorul meci din Superligă (5 aprilie, cu U Cluj), din cauza incidentelor provocate de suporteri la meciul cu Universitatea Craiova.

„FC Rapid 1923 vs. Universitatea Craiova - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 60.000 lei. FC Rapid 1923 se sancționează cu măsura programării unui joc pe teren propriu, fără spectatori în sectoarele: 101, 108, 109, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202. În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art.83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC Rapid cu penalitate sportivă de 37.968,75 lei. În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD clubul FC Rapid 1923 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura programării unui joc pe teren propriu fără spectatori în următoarele sectoare: 101, 108, 109, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202”, se arată în decizia publicată pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.

La meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova (1-1), din etapa a 30-a a Superligii, jocul a fost întrerupt de două ori din cauza incidentelor. În min. 63, jocul a fost întrerupt timp de trei minute din cauza gazelor lacrimogene de care au făcut uz jandarmii. În min. 82, meciul a fost întrerupt pentru două minute din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor.

Antrenorul echipei FK Csikszereda, Robert Ilyes, a fost suspendat pentru două meciuri și amendat cu 4.500 de lei după ce a fost eliminat la meciul cu Oțelul Galați, câștigat cu 3-2, în deplasare, în prima etapă din play-out. Clubul ACS SC Oțelul Galați a fost sancționat cu penalitate sportivă de 5.000 de lei.

Fotbaliștii Matteo Duțu (Dinamo) și Mikola Kovtaliuk (FC Botoșani), eliminați în prima etapă din play-off (cu Rapid), respectiv din play-out (cu Unirea Slobozia), au fost sancționați cu suspendări pentru două meciuri și amenzi de 3.000 de lei fiecare.

Clubul FC Argeș a fost amendat și el cu 2.000 de lei pentru incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova (1-0 pentru piteșteni), în deplasare, în play-off.